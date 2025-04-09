Doğu Perinçek: Bu stratejik bir program, basit bir silah bırakma değil

Öcalan’ın, “Devletle ve toplumla bütünleşmek için silah bırakıyoruz” ifadesine dikkat çeken Perinçek, bu sözlerin basit bir silah bırakma çağrısından çok, köklü bir stratejiyi işaret ettiğini belirtti.

Silah bırakma sürecinin kolay olmayacağını ifade eden Perinçek, “PKK’nın silah bırakmasını istemeyen güçler var. Bunların başında ABD ve İsrail geliyor. Bu nedenle sürecin zorluğunu iyi anlamamız gerekiyor” dedi.

Silah bırakma çağrısına destek verilmesi gerektiğini dile getiren Perinçek, “Silah bırakanlara yönelik tehdit ve cezalandırma dili, silah bırakmayanların pozisyonuna yakın durmak anlamına gelir. Burada asıl odaklanmamız gereken, silahların bırakılmasıdır” ifadelerini kullandı.

Genel af konusunda da konuşan Perinçek, “Genel bir aftan söz etmiyorum. Ancak silah bırakanlara yönelik topluma kazandırıcı adımlar atılabilir. Bu bir af olabilir ama sadece silah bırakanlara yönelik sınırlı bir af. Devletin bu süreci doğru planlaması ve duygularla değil akılla yönetmesi gerekiyor” diye konuştu.