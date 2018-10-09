Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, Türkiye Amerika cepheleşmesinde Türkiye'nin oynadığı kilit role dikkat çekti, "Savaşı Türkiye önler" dedi. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik çıkmazda, önüne çıkan fırsatları değerlendirmesi gerektiğini de söyleyen Perinçek, "kamulaştırma" vurgusu yaptı.

Türkiye Amerika arasındaki cepheleşmeye dikkat çekti, ekonomik çözümleri sıraladı.



Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, Çıkış Yolu programında gündemi değerlendirdi. Erdoğan'ın Mckinsey açıklamalarını "Türkiye'nin bir başarısı" olarak nitelendirdi.



Kasım ayında yaşanacak gelişmelerin Türkiye için önemli olduğunun altını çizdi Perinçek. Türkiye'nin net bir tavır alması gerektiğini söyledi.



Vatan Partisi Türkiye'nin önündeki fırsatlara da dikkat çekti.



Ve bu koşullarda Türkiye'nin kilit bir rol üstlendiğini vurguladı...



Vatan Partisi'nin ekonomik çözümleri ile ilgili de konuştu Doğu Perinçek, "kamulaştırıma" vurgusu yaptı.





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