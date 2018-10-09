TSK'ye 22 yeni Anka geliyor
TSK'ye 22 yeni Anka geliyor
TBMM 'Trafik Kanunu Teklifi' için mesai yapacak
TBMM 'Trafik Kanunu Teklifi' için mesai yapacak
"İsrail uluslararası anlaşmalara göre savaş suçu işliyor"
Bayraktar: Sonraki hedefimiz insansız savaş uçağı
Bayraktar: Sonraki hedefimiz insansız savaş uçağı

Doğu Perinçek: Bu Türkiye'nin başarısı

Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, Türkiye Amerika cepheleşmesinde Türkiye'nin oynadığı kilit role dikkat çekti, "Savaşı Türkiye önler" dedi. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik çıkmazda, önüne çıkan fırsatları değerlendirmesi gerektiğini de söyleyen Perinçek, "kamulaştırma" vurgusu yaptı.

Doğu Perinçek: Bu Türkiye'nin başarısı

Türkiye Amerika arasındaki cepheleşmeye dikkat çekti, ekonomik çözümleri sıraladı.

Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, Çıkış Yolu programında gündemi değerlendirdi. Erdoğan'ın Mckinsey açıklamalarını "Türkiye'nin bir başarısı" olarak nitelendirdi.

Kasım ayında yaşanacak gelişmelerin Türkiye için önemli olduğunun altını çizdi Perinçek. Türkiye'nin net bir tavır alması gerektiğini söyledi. 

Vatan Partisi Türkiye'nin önündeki fırsatlara da dikkat çekti.

Ve bu koşullarda Türkiye'nin kilit bir rol üstlendiğini vurguladı...

Vatan Partisi'nin ekonomik çözümleri ile ilgili de konuştu Doğu Perinçek, "kamulaştırıma" vurgusu yaptı. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #doğu perinçek #vatan partisi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.