Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, dün katıldığı bir yemekte açıklamalar yaptı

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, dün katıldığı bir yemekte açıklamalar yaptı. Perinçek, adaylığı kesinleştikten sonra hakkında başlatılan yalan haberlerin FETÖ ve HDP tarafından kaynaklı olduğunu belirtti.İşte Perinçek’in açıklamaları:“Bir takım yalanlar dolanlar var. Sosyal medyada bir furyadır gidiyor. Arkadaşlarım beni bilgilendirdiler. “Doğu Perinçek ikinci turda Tayyip Erdoğan’ı” destekleyecek diye bir laf dolaştırılıyor. Bunların hepsi yalan dolan. Yalanlarını toplasın gelsinler, dolanlarını toplasınlar gelsinler. Biz Silivri duvarlarını yıkmışız, Ermeni soykırımı yalanlarını yerin dibine gömmüşüz, biz Fetullah terör örgütünün 15-16 Temmuz darbe girişimini bozguna uğratmışız. Onun için onlar yalanlarıyla dolanlarıyla üzerimize gelsinler hepsini yerle bir edeceğiz. Buradan ilan ediyorum, kesinlikle öyle bir açıklamam yok. Perinçek’in ikinci turda Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğiz diye bir açıklaması yok. Bu yalanı uyduran kim? Dolaştıran kim? Onu da söyleyeyim. Fetullah terör örgütü ve HDP-PKK teröristleri. Bunları zaten biz yerle bir edeceğiz. Bunların Türkiye’nin geleceğinde yeri yok.”