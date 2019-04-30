Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in yazısı şöyle:
"1 Mayıs Mücadele Günü’nde, bütün emekçilerimizi, bütün milletimizi selamlıyoruz.
ZORLUKLARLA MÜCADELE GÜNÜ
1 Mayıs, emekçilerin Zorluklarla Mücadele günüdür.
Dünya emperyalist sistemi içinde, emekçilerin ve Mazlum Milletlerin payına düşen, zorluklardır.
Türkiye emekçileri ve üreticileri için, bütün Türk Milleti için zor bir dönemin içindeyiz. Başka zamanlardan daha zor koşulları yaşıyoruz.
1 Mayıs, o nedenle bugün bize esin veren, kuvvet veren, bizleri zorluklara karşı ateşleyen ve ayağa kaldıran gündür.
ÜRETİM DEVRİMİ İÇİN MÜCADELE GÜNÜ
Türkiye ekonomisi, içine girdiğimiz derin sarsıntılardan Üretim Devrimi ile çıkacak.
Üretim Devrimi’nin temel gücü, üreticilerdir.
Bu nedenle dönemin temel sloganı: Üretici Baş Tacı.
Üreticilerin bugün temel sorunu, Ekmek Teknesi’ni korumaktır.
Ekonomik kriz nedeniyle fabrikalarımız kapanmasın, işyerlerimiz ayakta kalsın, üretim yapımız çökmesin ki, üzerine Üretim Ekonomisi’ni inşa edelim. İşsiz kalmayalım, evimize ekmek götürebilelim, yeni iş alanları açılsın, işsizlerimiz de iş bulsun!
İşte bu saydığımız temel görevi, “Ekmek Teknesi’ni koruyalım!” diye özetliyoruz.
Ekmek Teknesi’ni korumak, Üretim Çarkı’nı korumaktır.
İş güvencesi ve iş talebi, bugün emekçilerin en önemli talepleridir. Bu talepler, aynı zamanda en temel üretim gücü olan insanın üretimdeki yerinin korunmasıdır. Üretim Devrimi’nin temel gücünün ayakta kalmasıdır.
Üretim Devrimi, Türkiye’nin bütün üretim birikiminin seferber edilmesini gerektiriyor. Ülkenin emek yoğun ve sermaye yoğun bütün üretim olanakları, uygun teknolojilerle seferber edilecektir ki, Türkiye bu dar boğazdan çıksın, emekçinin yaşam koşulları düzelsin, kıdem tazminatı haklarımıza dokunulmasın, kimse emeklilik yaşına takılmasın!
Bütün bu emekçi talepleri, Ekmek Teknesi’ni korumak ve Üretim Devrimi hedefinde odaklanıyor.
ÜRETİCİLERİN MİLLİ HÜKÜMETİ İÇİn MÜCADELE GÜNÜ
Bugün Ekmek Teknesi’ni korumak ve Üretim Devrimi’ni başarmak, bir hükümet sorunudur.
Bu programı, ancak Üreticilerin Millî Hükümeti uygulayabilir.
Üretim Devrimi ve Vatan Savaşı görevlerinin bütünleştiği bu koşullarda, Üreticilerin Millî Hükümeti, biricik çözümdür, zorunludur ve kaçınılmazdır.
O nedenle 1 Mayıs, aynı zamanda Üreticilerin Millî Hükümeti için mücadeledir.
Ekmek Teknesi için 1 Mayıs alanlarına!
Üreticilerin Millî Hükümeti için 1 Mayıs alanlarına!"
ulusal.com.tr
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