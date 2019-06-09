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Doğu Perinçek, Bursa'da Tacir Kiraz Festivali'ne katıldı
Doğu Perinçek, Bursa'da Tacir Kiraz Festivali'ne katıldı
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Doğu Perinçek, Bursa'da Tacir Kiraz Festivali'ne katıldı

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik çıkmazın üretim devrimiyle aşılacağını sık sık vurgulayan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, Bursa'da Tacir Kiraz Festivali'ne katıldı. Çiftçilerle konuşan Perinçek, Türkiye'nin üretim devrimine gittiğini söyledi. Güzel görüntülerin ve üretim vurgusunu ön plana çıktığı festivali ekranlarınıza getiriyoruz.

Doğu Perinçek, Bursa'da Tacir Kiraz Festivali'ne katıldı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Bursa'daki kiraz festivalinde üretici ile buluştu.

Perinçek'in konuşmalarında üretim vurguları vardı. 23 Haziran seçimlerine değindi, adaylarını özelliklerinden övgüyle bahsetti. 

İznik Belediyesi ve Tacir Mahalle Muhtarlığının ortaklaşa düzenlediği Tacir Kiraz Festivali büyük coşkuyla kutlandı. Üretim sloganı ön plana çıktı.

Çiftçiler arasında en güzel, en kaliteli ve en tatlı kiraz yarışması da düzenlendi. Birbirinden kaliteli kirazları jüri üyeleri seçmekte zorlandı. Jüri üyeleri arasında Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şule Perinçek'de vardı.

İbrahim Ersöz ürettiği kirazı ile yarışmanın birincisi oldu.

İznik Mehter Takımının mini konseri ve folklor ekiplerinin oyunları heyacanla izlendi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #doğu perinçek #bursa
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