Savaş-Devrim Vatan Savunması konferansında konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, devrimin kapitalizmin geliştiği yerlerde değil, emperyalizmin sömürdüğü yerlerde olacağını belirterek, ‘Bütün devrimler vatan savaşıyla olur’ dedi

Adana, İzmir ve Antalya’da düzenlenen Ekim Devrimi’nin 100. Yılında ‘Savaş-Devrim Vatan Savunması’ başlığındaki konferansların dördüncüsü İstanbul’da yapıldı. Vatan Partisi, Öncü Gençlik, Bilim ve Ütopya Dergisi ve Teori Dergisi’nin işbirliği ile yapılan konferansta; Tarihte Rus Devrimi, Ekim Devrimi’nde Öncü Parti’nin rolü, Türk-Rus Devrimi’nin etkileşimleri, Rus Devrimi’nde Türkler ve Müslümanlar, Yüzyılın tecrübesiyle Ekim Devrimi konu başlıkları tartışıldı, sunumlar yapıldı.



Konferansın konuşmacıları arasında Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Koç, Vatan Partisi MKK Üyesi Cüneyt Akalın, Öncü Gençlik Başkanı Aykut Diş ve Öncü Gençlik MYK Üyesi Elif İlhamoğlu yer aldı.



Ekim Devrimi’nin insanlığa ve devrim teorisine olan katkılarının vurgulandığı konferansın açılış konuşmasını Öncü Gençlik İstanbul İl Başkanı Ersoy İrşi yaptı. Emperyalizme mücadeleyi vurgulayan İrşi, “Ekim Devrimi mazlum milletlerin emperyalizme karşı başkaldırısının, dayanışmasının en büyük ateşleyicisi olmuştur. Ekim Devrimi’yle birlikte Asya’nın vatan savunmasıyla oluşan devrimleri tarih sahnesine çıkmıştır” dedi.



“RUS DEVRİMİ, İSLAMİYETTEN SONRA EN HIZLI YAYILAN DEVRİMDİR”







“Tarihte Rus Devrimi” başlığıyla ilk oturum sunumunu Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Koç yaptı. “Rus Devrimi ilk kez emperyalizme ve kapitalizme karşı başarılı bir örgütlenme ve mücadele örneği oldu. Bir devrimci dalga yarattı, insanlığı faşizmden kurtardı. Sosyalizmin dünyadaki büyük başarıları, emperyalist ülkelerdeki işçi sınıfın sosyalizme eğilimlerini güçlendirdi." sözlerini sarf eden Koç, “Sovyetler 1991'de dağıldığında dünyada ‘sosyalizm bitti artık, ABD önderliğinde tek kutuplu dünya yaşanıyor' gibi kuramlar ortaya atıldı. Bunların doğru olmadığını görüyoruz. Rus devrimi insanlık tarihinde İslamiyet'ten sonra en hızlı yayılan devrimdir." sözleri ile sunumuna devam etti.



“21. YY’DA DEVRİM VATAN SAVUNMASINDAN GEÇİYOR”



Öncü Gençlik Genel Başkanı Aykut Diş ise ikinci Ekim Devrimi’nde Öncü Parti’nin rolünü anlattı. "Ekim Devrimi’nde Öncü Partinin rolü, Bolşeviklerin rolüdür. Bolşeviklerin rolü ise Lenin’in rolüdür." sözleriyle sunumuna başlayan Diş, konuşmasında şu noktalara dikkat çekti:



"Bolşevikler 5 temel üzerinde yükseldi:



1- Lenin’in Önderlik Vasfı



2- Partinin İnşası



3- Nesnelliğin Kavranışı



4- Stratejik & Taktik Kabiliyet



5- İktidar Perspektifi"







Türkiye'de ise öncü parti Ekim devrimden çıkardığı derslerle ve ayaklarını kendi toprağına basarak şu 5 temel üzerinde yükseldi:



1- Tarihsel birikime (ulusal ve evrensel) yaslanan bir teorik miras (Vatan Partisi tüzüğü 3. Madde)



2- Kitlelerden kitlelere anlayışı (Vatan Partisi tüzüğü 6. Madde)



3- Eylem kılavuzu olarak “Bilim”i benimsemek ve bilimin ışığında yaratılan program (Vatan Partisi tüzüğü 4. Madde)



4- İdeolojik ve örgütsel bağımsızlık (Vatan Partisi tüzüğü 5. Madde)



5- Profesyonel devrimci çekirdekle kaynaşan toplumun her kesiminden öncüler (Vatan Partisi tüzüğü 1. Madde)



21. YY’da Devrim, Vatan-Devlet-Devrim-Millet savunmasından ve demokratik atılımlardan geçiyor.” ifadelerini kullandı.



Öncü Gençlik MYK Üyesi Elif İlhamoğlu üçüncü oturumda "Türk Rus Devrimlerinin Etkileşimleri" konusunu aktardı.







İlhamoğlu, “1900’lerde Türkiye’yle Rusya, emperyalizme karşı mücadele ederken bir kardeşlik dostluk ilişkisi kurdu. Bugün yeniden, emperyalizmin parçalama girişimlerine karşı vatan savunmasında Türkiye-Rusya dostluk ilişkileri tesis ediliyor. Emperyalizme karşı başlattıkları kader birliği bugün güçlenerek devam ediyor. Devam etmesinin en önemli unsuru iki devrimin bıraktığı mirastır.” dedi.



“Rus Devriminde Türkler ve Müslümanlar” konulu sunumunu yapan Cüneyt Akalın, "Sovyet sisteminin ana fikri Rus stratejisinde de Türkiye çok önemlidir. Rusların sıcak denizlere iniş yolu üzerindedir. Türkiye'ye karşı çok dikkatli bir politika izlemek hem Sovyet liderlerinin hem mevcut liderlerin politikasıdır." sözlerini kaydetti.







GERİ AVRUPA İLERİ ASYA



Konferansın son oturumunda, Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, “Yüzyılın Tecrübesiyle Ekim Devrimi” konulu sunumunu yaptı. Konuşmasında “Devrim bundan sonra kapitalizmin geliştiği yerlerde değil Doğu'da emperyalizmin sömürdüğü yerlerde olacak. Lenin 'geri Avrupa ileri Asya' dedi. Bu teori ispatlandı. Devrimin nerelerde olduğuna bakalım; Lenin'in tahlili dünya pratiğinde doğrulandı. Rus Devrimi, İran Devrimi, Türk Devrimi, Çin Devrimi ezilen dünyanın dört demokratik devrimidir." sözlerini sarf etti ve şöyle devam etti:



"Bütün devrimler vatan savaşıyla olur. Bunun tek bir istisnası yok. Sovyetler Birliği'nin kendisi de vatan savaşı ile meydana geldi. Ondan sonra bütün doğu ülkeleri vatan savaşı verdi."



Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek’in sunumuyla sona eren konferansın son durağı ise 23 Aralık Cumartesi günü Ankara olacak.



ulusal.com.tr