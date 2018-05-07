Yoğunluk sürüyor, imza sayısı her geçen saat artıyor. Her parti tabanından seçmenler Doğu Perinçek'e imza veriyor.
AKP'nin Cumhurbaşkanlığı için koyduğu engele AKP tabanı da itiraz ediyor. Aydın'da seçim kuruluna imza vermek için gelenler arasında AKP'li vatandaşlar da vardı.
Kemal Alsancak isim yurttaş, Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'in başarılı siyaseti için imza verdiğini söyledi.
İmza kampanyası adliyede süratli bir şekilde sürüyor.
ulusal.com.tr
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