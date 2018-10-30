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Doğu Perinçek: CHP'nin 'Türk'üm' sözüne itirazı var

Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek CHP'nin "andımız kararı" ile ilgili büründüğü sessizliği değerlendirdi, "CHP Türk kavramını dışlıyor" dedi. Suriye gündemine de değinen Perinçek, kritik bir bilgiyi de paylaştı, Türkiye ve Suriyeli yetkililerin Tahran'da tam altı kez görüştüğünü söyledi.

Doğu Perinçek: CHP'nin 'Türk'üm' sözüne itirazı var

Vatan Partisi Lideri 29 Ekim'de Ankara'da gerçekleşen "Andımıza Sahip Çık" yürüyüşünün ardından konuştu. 

Perinçek, "Andımız" kararının ardından sessizliğini koruyan Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirdi.

Vatan Partisi Lideri, CHP'nin neden Andımıza sahip çıkmadığını da açıkladı.

"Türk Milleti" kavramının önemine dikkat çekti. 

Perinçek'in gündeminde Suriye de vardı. Suriye için anayasa tartışmaları hakkında konuştu. 

Türkiye ve Suriye temaslarıyla ilgili kritik bir bilgiyi de kamuoyuyla paylaştı Vatan Partisi Lideri.

İki ülkenin şu ana kadar Tahran'da 6 kez üst düzey bürokratlar aracılığı ile temaslarda bulunduğunu belirtti. 

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #chp #doğu perinçek
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