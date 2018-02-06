Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek Ulusal Kanal'da Rafet Ballı'nun sunduğu Çıkış Yolu programında gündemle ilgili sorulara çarpıcı yanıtlar verdi.

Perinçek'in konuşmalarının önemli satırbaşları şu şekilde:



PERİNÇEK: TTB VE TBB'DEN TÜRK İFADESİ KESİNLİKE ÇIKARILAMAZ

Erdoğan'ın TTB ve TBB'den Türk ifadesi çıkarılacak sözlerini değerlendiren Perinçek 'Bunu yapamazlar, mücadele edeceğiz. Türk ifadesinin kaldırılmasına asla izin vermeyiz. Erdoğan'ın açıklaması devlet geleneğiyle bağdaşmıyor.



Bir devlet adamı bu şekilde konuşamaz. Kendi partisinden de çevresinden de kimse onay vermeyecektir. Erdoğan'ın bu konuşmasında bir devlet tavrı yok. Bakanlar Kurulu bu kurumlara bu ismi kullanma yetkisi vermiştir. Meslek odalarından Türk kelimesini kaldırmak olmaz. En başta Vatan Partisi bunun karşısında dikilmektedir. Türk milletinin adını alabilir mi? Alamaz. Bu isimleri de bu kurumların başından alamaz.



YÖNETİM YÜZÜNDEN KURUMLAR CEZALANDIRILAMAZ

TBB yönetiminin yanlış politikalarından dolayı kurum ve tabipler cezalandırılamaz.







SURİYE İLE İŞBİRLİĞİ ŞART

Afrin harekatı'nı değerlendiren Perinçek Suriye ile işbirliğinin şart olduğunu bu durumda Amerika'nın hiç bir hamle şansının kalmayacağını ifade etti.

Türkiye'nin vatan savaşı verdiğini belirten Perinçek bu süreç savaş karşıtlığının bozgunculuk anlamına geldiğini belirtti.

Afrin Harekatı'nda TSK'nın kararlı olsuğunu belirten Perinçek Amerika'nın hiç bir şey yapamayacağını ve taviz vermek zorunda olduğunu söyledi.



AFRİN HAREKATINI YAPMAZSA TÜRKİYE BÖLÜNÜR

Kılıçdaroğlu'nun 'Suriye'de söz sahibi olmak için Esad'la temasa geçilmeli' sözlerini eleştiren Perinçek 'Suriye'de söz sahibi olmak isteyen Esad'la beraber olamaz dedi. Perinçek: CHP ve İyi Parti Türkiye'nin Afrin Harekatı'nda zafer kazanmasını istemiyor.