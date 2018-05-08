Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, Çin Halk Cumhuriye'tinden döndü. Ayağının tozuyla da kendi adaylığı için imza vermek üzere Beşiktaş ilçe seçim kuruluna gitti. O sıralarda imza sisteminin çökmesine tepki gösteren Perinçek, " iktidar seçim güvenliğini sağlayamıyor" dedi. Daha sonra sistem açılınca imza veren Vatan Partisi Lideri, "sistem çökmüştü ama biz gelince çalıştı" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek bugün Beşiktaş Seçim Kurulu’nda parti yönetici ve üyeleriyle imza verip, basın açıklaması yaptı.Perinçek, daha önce yaşanmayan sistemdeki arızalar nedeniyle seçim kurullarında uzun kuyruklar oluşmasına ve birçok vatandaşın imza verememesine tepki gösterdi.Perinçek, imza vermeden önce yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Türkiye zor günlerin içine girmiştir. Ekonomide, güvenlikte karşılaştığımız ciddi tehditler var. Bu zor günlerden Türkiye büyük çözümle çıkacaktır. Türkiye Atatürk devrimi sürecine girmiştir. Türkiye'nin 200 yıllık çözümü budur. Türkiye vatan bütünlüğünü sağlayacak, tekrar üretim ekonomisine geçecek, karma ekonomi modeli uygulayacak, aydınlanma ve laiklik Türkiye'nin temel harcıdır, komşularımızla işbirliği sürecek ve Türkiye Avrasya'daki onurlu konumuna yerleşecek. Bu çözüm Atlantik sisteminden kopmak büyük çabalar gerektiriyor. Vatan Partisi öncü sorumluluğunu yerine getirecek birikime, kadrolara, ideolojiye, programa sahiptir. Önümüze umutla bakıyoruz. Hiçbir şekilde karamsarlığa yer yoktur."Sistemde yaşanan arızalara da tepki gösteren Perinçek, "Bugüne kadar bu engellemeler olmuyordu. Vatan partisinin 100 bin oyu aşma ihtimali belirince, birden bire ‘sistem çöktü’ diyorlar. Sistem çöktü ama çöken elektrik sistemi değil, Türkiye’de mevcut sistem çöktü ”dedi.Perinçek, "Biz buraya gelince sistem çalıştı, Türkiye'nin başına biz geleceğiz kendi sistemimizle Türkiye'yi refaha kavuşturacağız" dedi.