Ekonomik Krize Çözüm Kurultayının yeni adresi İzmir'in Torbalı ilçesi oldu. Toplantıya katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye ekonomisinin acze düştüğünü söyledi. Üreticinin baş tacı olduğunu vurgulayan Perinçek "Üreticilerin hükümetini kuracağız" dedi.

Türkiye'nin gündeminde ekonomik kriz var. Her kesimden dert yanan çok.Aydınlık ve Ulusal Kanal, düzenlediği "Ekonomik Krize Çözüm Kurultayları" ile krizden çıkış yollarını gösteriyor.Sanayici ile çiftçinin buluştuğu kurultayın katılımcıları arasında Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'te vardı.Sanayici, iş adamı Tarık Tüze ise "Ülkeyi kalkındırmak için planlı ekonomi yapmalıyız" diyerek çözüm önerisini paylaştı."Tarımın istihdam artırıcı olduğunu" vurgulayan Profesör Doktor Cengiz Çakır, kooperatifçiliğin önemine dikkat çekti.Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek ise "Türk ekonomisinin acze düştüğünü" söyledi.Perinçek bugünlere "Üreticinin kambur ilan edilerek gelindiği" söyledi.Çözümün, üreticilerin hükümetini kurmaktan geçtiğini söyleyen Perinçek, Akdeniz'deki tehtide de dikkat çekti "Mavi Vatan" vurgusu yaptı.