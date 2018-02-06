Vatan Partisi kurultayında oybirliğiyle Cumhurbaşkanı adayı seçilen Doğu Perinçek ilk yurt gezisini bereketli topraklar Çukurova'ya yaptı. Adana ve Mersin'de konferans veren Perinçek, "Türkiye vatan savaşına Erdoğan iktidarıyla girdi, Vatan Partisi iktidarıyla da bu savaştan çıkacak" dedi

Vatan Partisi Lideri, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yurt gezilerine başladı. İlk durak Adana ve Mersin oldu.



Perinçek televizyon programlarına katılıp biri dizi görüşme yaptı. Mersin'de katıldığı konferansta konuşan Perinçek'in ana gündem maddesi Afrin operasyonuydu.



Vatan Partisi lideri, Türkiye'nin Vatan savaşında olduğunu söyleyip, birlik vurgusu yaptı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Suriye ile görüşmesi gerektiğini söyleyen Perinçek, "Türkiye'yi biz yönetiriz" dedi.



Cumhurbaşkanı Adayı olan Perinçek, önemli mesajlar verdi.



ulusal.com.tr