Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü aday olmaması için ikna görüşmesine gittiği iddia edilen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a istifa çağrısı geldi. İddialara ilişkin bir açıklama yapılmadığına dikkat çeken Vatan Partisi Lideri Perinçek "Ordunun siyasetin içime sokulması çok vahimdir" dedi.

Ulusal Kanal'da Sabahattin Önkibar'ın hazırlayıp sunduğu "Alternatif"in bu haftaki konuğu Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek.



Cumhurbaşkanı adayı Perinçek, 24 Haziran baskın erken seçim adımı, YSK kararları, 100 bin imza çalışmaları ve muhalefetin "ittifak" temaslarına ilişkin soruları yanıtlıyor...



Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü aday olmaması için ikna görüşmesine gittiği iddia edilen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a istifa çağrısı geldi.



İddialara ilişkin bir açıklama yapılmadığına dikkat çeken Vatan Partisi Lideri Perinçek "Ordunun siyasetin içime sokulması çok vahimdir" dedi.



Perinçek'in açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"24 Haziran baskın erken seçiminin hukuki düzeni yok.

Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imzayı 6 güne sıkıştırdılar. Devlet hak kullanımı kolaylaştırması lazım. Ancak tersi yapılıyor. Hele yurtdışındaki Türklerin imza verme hakkı engellendi. Avusturya'daki insanlarımıza diyorlar ki uçağa atla saatlerce yol gel ve imzanı ver!

E-Devlet gibi bir kolaylık varken, dilekçe verme/gönderme hakkı varken bunu yapmadılar.

Ancak bir zorlukları yeneriz.

Şu ana kadar 85 bin imzayı topladık. Dilekçeleri topladık. Bütün sorunumuz, dilekçelerimize imza atan vatandaşlarımızın 4-9 Mayıs tarihleri arasında akşam saat 20.00'ye kadar ilçe seçim kurularına giden resmi imzalarını atmaları. Bütün vatandaşlarımızı ilçe seçim kurullarına demokratik haklarını kullanmaya çağırıyoruz...



Abdulah Gül'ün adaylığı...

Abduulah Gül, 2 Nisan 2003 tarihinde ABD Dışişleri Bakanı Powell ile 2 sayfa 9 maddelik gizli bir anlaşma yaptğını itiraf etmişti. Bu bir anlaşma değil aslında, bir hizmet sözleşmesi... Bu sözleşmenin kapsamında Kürdistan'ın kurulması, Rauf Denktaş'ın tasfiye edilmesi, Türkiye'nin eyaletlere bölünmesi, İran'a düşmanlık vardı. Biz çıktık bunu yayınladık.

İngiliz Kraliçesi'nden nişan aldı. Atatürk'ü bir yabancı devlet başkanından madalya aldığını görebilir misiniz?

CHP'nin Gül'ü aday gösterme çabaları çok üzücü. Ancak başarılı olamadılar. Memnuniyet verici. Gül, Atlantik sisteminin temsilcilerindendir."





Org. Hulusi Akar'ın, helikopterle gelip Abdullah Gül ile görüştüğü iddiaları...

"Bunun doğru olduğuna yönelik emareler var. Genelkurmay hemen bir açıklama yapmalı. Bu doğruysa Genelkurmay Başkanı istifa etmeli.

Ordunun siyasetin içine sokulması çok vahimdir. Bu istifa TSK için de iyi olur. FETÖ TSK'dan temizlenerek aslan gibi bir ordu oluyor. Onun başında bu uygulamaları görmek istemiyoruz. İç siyasete alet olmayacak komutanların gelmesi önemli..."



Siyasal İslamcıların ve Tayyip Erdoğan'ın Beşar Esad takıntısı... ABD füzelerini alkışlayan tavırları...

"Astana süreci başlamış, Kürdistan girişimi bozguna uğramış, Mehmetçik kahramanca hedeflerine ilerliyor... ABD ve İsrail'den tehditler yoğunlaşmış. Bu tehditler gelirken ABD füzelerinin alkışlanması, Türkiye'ye yönelik tehditlere selam durmak anlamına gelir.



Bu tehditler Çin'e kadar uzanıyor.

Türk hükümetinin füzeleri alkışlaması, Müslümanlık inançlarına da tecavüz anlamına gelir. Bu nasıl Müslümanlık?

Erdoğan ve Bahçeli ile birlikte Akşener ve Kılıçdaroğlu da füzelere selam durdu. Doğru bulmuyoruz.



Suriye'ye düşmanlık politikası...

Suriye'yle işbirliği demek Rusya'yla, İran'la Çin'le işbirliği demek. O ülkeler, Türkiye'yi Suriye politikasına bakarak değerlendiriyor. O yüzden Tayyip Erdoğan'a bakarak Türkiye'ye güvenmiyorlar.

O ülkelere biz gidip anlatmaya çalışıyoruz.

Doğu Akdeniz'de ABD, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs bize karşı tatbikatlar yapıyor. Diğer yandan Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinden bize tehditler geliyor. İki cephe var. Ege ve Akdeniz'den yapılacak bir kışkırtmanın büyük etkileri olur. ABD buralarda büyük tatbikatlar yapıyor. Türkiye'yi işgal tatbikatları yapılıyor. Burada Suriye kritik önemde. Suriye dostluğu olursa Ege ve Doğu Akdeniz'de Rusya ve İran yanımızda olur.

Siz bu tehditlerle karşı karşı gelmişken, ABD füzelerini alkışlarsanız mazallah yeni tehditlerle karşılaşınca yalnız kalırsanız.

Vatan Partisi, Suriye dostluğunun mimarıdır. Beşar Esad'la görüştük. Ankara'nın Şam'la dostluk dışında şeçeneği yok."

Devamı gelecek...





