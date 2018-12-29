Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Rusya'nın Ria Novosti haber ajansına Suriye'nin kuzeyinde yaşanan gelişmeler ve Doğu Akdeniz ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Vatan Partisi lideri, yeni oluşan cepheye dikkat çekti. Perinçek Batı Asya ülkelerinin Doğu Akdeniz'de de birlikte hareket etmesinin önemine değindi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Suriye'deki son gelişmeleri, Rus Haber Ajansı Ria Novosti'ye değerlendirdi.



Perinçek yaptığı yazılı mülakatta ABD'nin Suriye'den çekilmesi ile ilgili olarak "ABD'nin çekilmesi ve Suriye'nin Münbiç'e girmesi bütün Batı Asya'nın başarısıdır" ifadesini kullandı.



Vatan Partisi Genel Başkanı Suriye Ordusu'nun Münbiç'e girmesini de Türkiye açısından olumlu olarak yorumladı.





Doğu Perinçek ayrıca Batı Asya ülkelerinin gelecekteki hareket planıyla ilgili de açıklamada bulundu. Perinçek, Astana'da yakalanan stratejik çalışma biçiminin oğu Akdeniz için de uygulanması gerektiğini vurguladı.



Aynı model Suriye'de de başarılı oldu. Şimdi bu modeli Doğu Akdeniz'e de taşımamız gerekiyor. Çünkü söz konusu olan tüm ülkelerin Doğu Akdeniz'de stratejik çıkarları var ve ABD'nin burada hegemonya kurması tüm bu ülkelere tehdit oluşturuyor.



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