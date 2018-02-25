Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Doğu Guta, Suriye'nin vatan savaşını verdiği en önemli cephelerinden biri, Suriye vatanını ABD ve İsrail'in terör örgütlerinden temizliyor" dedi.

“Doğu Guta’da siviller katlediliyor” diyerek Suriye Hükümeti’nin terörle mücadelesini hedef alanlara sert tepki gösteren Doğu Perinçek, “Vatan savaşı veren Suriye Devleti’ni Doğu Guta’da katliam yapmakla suçlayanlar, İsrail’in Golan Tepeleri’nin tamamını işgal planının hizmetindeler” ifadelerini kullandı.



Doğu Perinçek, Hollanda Temsilciler Meclisi’nin 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak tanımasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Perinçek, Doğu Guta’da yaşananlar üzerine değerlendirmelerde bulundu. Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu gibi isimlerin başını çektiği “siviller katlediliyor”yalanlarını eleştiren Perinçek, şunları söyledi:



SURİYE VATAN SAVAŞI VERİYOR



“Doğu Guta, Suriye’nin vatan savaşını verdiği en önemli cephelerinden biri. Suriye vatanını ABD ve İsrail’in terör örgütlerinden temizliyor. Bu vatan savaşının ön cephesinde Türkiye, ondan sonra Suriye var. Bir Türk vatanseverinin tutup ‘Beşar Esad Guta’da katliam yapıyor’ demesi onun Türk vatansever olmadığını gösterir. İsrail vatanseveri olsa, o da ne kadar vatansever olacak! Bir Siyonist ise ‘Guta’da katliam yapılıyor’ der. Bu tamamen İsrail’in, Suriye’ye yönelik siyonist saldırılarıyla bağlantılıdır. Biz hep Suriye’nin kuzey cephesinden bahsettik. Ancak Golan Tepeleri diye bilinen bir yer var. Su kaynaklarına sahip. Golan Tepeleri’nin bir kısmı İsrail tarafından işgal edilmiş durumda, bir kısmı da Suriye’nin elinde. İsrail, Suriye’nin Golan Tepeleri’ne hakim olduğu bölümü de işgal etmek istiyor. İşte buradan ilan ediyoruz; ‘Esad Guta’da katliam yapıyor’ diyenler, bu yalanları manşet yapanlar, Golan Tepeleri’nin tamamını işgal etmek isteyen İsrail’in hizmetindelerdir. Yalancıdırlar.”



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