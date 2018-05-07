Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için gerekli olan imza sayısı 60 bini aştı. İmza verme işleminin 4. gününde, yurttaşların bağlı bulundukları seçim kurullarına giderek Doğu Perinçek’in adaylığına desteği artarak devam ediyor.

Vatan Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek için imza seferberliği sürüyor. Toplumun önde gelen isimlerinden de "AKP engelini imzanla yık" çağrısı geliyor.Sabahın ilk saatlerinden itibaren seçim kurullarına giden vatandaşlar, Perinçek için imza vererek 60 bini aştılar.Vatan Partisi örgütlerinin yanı sıra farklı siyasi partilerden aydınlar, AKP'nin 100 bin imza dayatmasına karşı Perinçek'e destek çağrısı yapıyor.Türk Silahlı Kuvvetlerine kurulan FETÖ'cü Balyoz ve Ergenekon kumpaslarını yerle bir eden, Silivri duvarlarını yıkan, AİHM'de yüz yıllık soykırım yalanını ortadan kaldıran Vatan Partisi Lideri Perinçek, şu an 400 milyar dolardan fazla iş hacminin Türkiye'ye yönelmesi için Çin'de üst düzey temaslarda bulunuyor.​Cumhurbaşkanı adayları için imza verme süreci 9 Mayıs çarşamba günü saat 20:00'da sona erecek.Sağanak yağmura rağmen İzmirliler, ilçe seçim kurullarına gidip Doğu Perinçek için imza vermeye devam ediyor.İzmirliler, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Doğu Perinçek’e imza vermek üzere, sağanak yağışa aldırış etmeden ilçe seçim kurullarına gitmeye devam ediyor. İzmir’de yağışın sağanak halinde görüldüğü Bayraklı ilçesinin sorumlusu ve Öncü Gençlik İzmir İl Sekreteri Mustafa Gökmen, Bayraklı’da yoğun yağmur yağışına rağmen ilginin kesilmediğini ifade ederek “Bayraklı halkının imza sürecine verdiği önem çok büyük. Günlerdir seçim kuruluna gelen İzmirliler, bugün sağanak yağmura rağmen Genel Başkanımız Doğu Perinçek’in seçime girmesi için imza vermeye geliyor. Vatan Partisi üyeleri ise yağmur çamur dinlemeden şemsiyeleriyle İzmirlileri ilçe seçim kuruluna yönlendiriyor” dedi.İzmir’de 100 bin imza için yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.Cumhurbaşkanı Adaylığı için 100 bin imza toplama çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Vatan Partisi Lideri Dr. Doğu Perinçek'e, Erzincan Kemaliyeli hemşehrilerinden destek geldi. Kemaliye'nin önde gelen isimleri Doğu Perinçek'in adaylığı için dün imza verdi. Kemaliyeli Turizmci ve doğasever Şevket Gültekin, Turimci-Esnaf Etem Kılıç, Ressam Hüseyin Özgür Sarp ve taş başına yaptırdıkları evle Kemaliye'nin tanıtımına katkı sağlayan Emekli Öğretmenler Bekir ve Nermin Taştan ile çok sayıda Kemaliyeli, Perinçek'in adaylığı için imza verdi.Kemaliyeliler, Perinçek için neden imza verdiklerini de anlattı. Turizmci Şevket Gültekin, “Kemaliyeli hemşehrimiz Doğu Perinçek'e destek için imzalarımızı attık. Daha da gelecek arkadaşlarımız var. Hemşehrimiz Doğu Perinçek, Avrupa'da Ermeni soykırımı yalanına karşı ülkede tek başına mücadele verdi ve başarıya ulaştı. Bu nedenle destek vermek bizim görevimiz” diye konuştu.