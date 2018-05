Sabahın ilk saatlerinden itibaren seçim kurullarına giden vatandaşlar, Perinçek için imza vererek 74 bini aştılar.

Vatan Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek için imza seferberliği sürüyor. Toplumun önde gelen isimlerinden de "AKP engelini imzanla yık" çağrısı geliyor.



Sabahın ilk saatlerinden itibaren seçim kurullarına giden vatandaşlar, Perinçek için imza vererek 74 bini aştılar.



100 bin imza maratonunun bugünkü bölümünde Doğu Perinçek için toplanan imza sayısı 74 oldu. Yarın da imza süreci devam edecek. İl-ilçe seçim kurulları akşam saat 20.00'ye kadar açık olacak ve imzaları kabul edecek.



Vatan Partisi örgütlerinin yanı sıra farklı siyasi partilerden aydınlar, AKP'nin 100 bin imza dayatmasına karşı Perinçek'e destek çağrısı yapıyor.



Türk Silahlı Kuvvetlerine kurulan FETÖ'cü Balyoz ve Ergenekon kumpaslarını yerle bir eden, Silivri duvarlarını yıkan, AİHM'de yüz yıllık soykırım yalanını ortadan kaldıran Vatan Partisi Lideri Perinçek, şu an 400 milyar dolardan fazla iş hacminin Türkiye'ye yönelmesi için Çin'de üst düzey temaslarda bulunuyor.



​Cumhurbaşkanı adayları için imza verme süreci 9 Mayıs çarşamba günü saat 20:00'da sona erecek.





Rahmi Turan: İmzanızı Perinçek'e verin

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, bugünkü köşesinde Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek için imza çağrısında bulundu. Turan, "Çok aday çok seçenektir" derken "Doğu Perinçek'in de mücadeleye fiilen girmesi yarışa renk katar" ifadelerini kullandı.



İşte Turan'ın yazısı:

"Toplumun her kesiminde “imza” heyecanı yaşandı.

Cumhurbaşkanı adayı olmak için AKP'nin Meclis'te grubu olmayan kişilere dayattığı 100 bin imza şartını Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu yerine getirdi. Meral Hanım'ın grubu var ama yine de imzayı tercih etti.

Şu anda kesin adaylar:

Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Selahattin Demirtaş.

Sırada Doğu Perinçek var. O da 100 bin oyu tamamlayınca altıncı aday olarak yarışa katılacak.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin tam bir demokratik yarış olması için Doğu Perinçek'in 100 bin imzayı tamamlamasına CHP'liler de destek oluyor. Mesela CHP Genel Başkan Yardımcısı Halûk Koç, mesela Umut Oran ve Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu gibi…

Umut Oran “Diğer adaylar 100 bin imzayı tamamladı, artık imzaya ihtiyaçları yok. İmzalarınızı Doğu Perinçek'e verin. Zalimin zulmüne karşı direnç göstermeliyiz” diyor.

Doğu Perinçek'in de mücadeleye fiilen girmesi yarışa renk katar.

İlçe seçim kurullarında imza verme süresi yarın saat 20'de doluyor. Çok aday çok seçenektir. Çok seçenek de demokrasi demektir."





Emin Çölaşan: Perinçek 100 bini geçmeli

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, bugünkü köşesinde Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adayı olması için 100 bini imzayı geçmesi gerektiğini yazdı.

İşte Çölaşan'ın yazının ilgili bölümü:

“Doğu Perinçek'i tanırsınız veya tanımazsınız, seversiniz veya sevmezsiniz, fikirlerine katılır veya katılmazsınız…

Ama Vatan Partisi'nin Genel Başkanı Perinçek Türk siyasetinde bir varlıktır, bir renktir.

Mücadeleci bir adamdır, uzun yıllarını hapishanelerde geçirmiştir .

Onu 40 yıldan bu yana tanıyorum… Dostum ve arkadaşımdır.

Diğerleri gibi Aydınlık Gazetesi'ni de her gün düzenli olarak okurum.

Bazı konularda fikirlerine katılırım, bazılarına ise hiç katılmam ve eleştiririm.

* * *

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yer alabilmek için 100 bin seçmenden oy toplama koşulu yarın akşam sona erecek.

Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu şimdiden 100 bin rakamını çoktan geçmiş durumda. Onlar için sorun kalmadı, başarıya fazlasıyla ulaştılar.

Ancak açıklanan resmi rakamlardan öğreniyoruz, Perinçek bu sayıya henüz ulaşamadı.

* * *

Doğu Perinçek'in bu cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyasında yer bulmasını özellikle istiyorum.

Ama bunun temel koşulu, öncelikle 100 bin imzayı bulmasıdır.

Önümüzde, bu sabahtan yarın akşam saat 20'ye kadar süre var.

Seçmenlerin bu süre içerisinde, bulundukları yerlerdeki İl ve İlçe seçim kurullarına dilekçeyle başvurup Doğu Perinçek'i aday göstermesini özellikle diliyorum.”



ulusal.com.tr