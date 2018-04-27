Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'in başlattığı imza seferberliğine toplumun önde gelen isimleri de katıldı. Emekli Orgeneral Saldıray Berk, usta sanatçılar Müjdat Gezen, Gülsen Tuncer, Tuncer Cücenoğlu, Osman Şahin ve daha birçok isim Perinçek'in Cumhurbaşkanı adayı olması için imza attı. Türk Milleti'ne seslenen toplum önderleri, herkesi Vatan Partisi Lideri'ne imza vermeye çağırdı.

"Bir imza da benden" dedi, kameralar önünde Perinçek'in Cumhurbaşkanı adayı olması için imza verdi.



24 Haziran seçimleri için Cumhurbaşkanlığı adaylığı çalışmalarını sürdüren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e toplumun önde gelen isimlerinden destek geldi.



YSK'nın 6 gün dayatmasına karşı harekete geçen toplum önderleri, Türk Milleti'ni Perinçek'e imza vermeye çağırdı.



Kimler yoktu ki Perinçek'e destek verenler arasında. Emekli Orgeneral Saldıray Berk, usta tiyatro sanatçıları Müjdat Gezen ve Gülsen Tuncer, Yönetmen Engin Ayça, Müzisyen Haluk Çetin, usta ressamlar Süleyman Tekcan, Muzaffer Akyol, usta yazarlar Osman Şahin ve Adnan Binyazar, Milli Futbolcu Cenap Yener , Türkiye'nin ilk kadın orkestra şefi İnci Özdil, 68 önderlerinden Gökalp Eren, Profesör Doktor Emin Gürses.



Toplum önderleri Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Türkiye'ye kazandırdığı başarıları anlattı.



Usta sanatçı Müjdat Gezen, Doğu Perinçek'e verdiği imza öncesi bir de konuşma yaptı.



"Bir imza da benden" diyen usta sanatçı, herkesi Perinçek'e imza vermeye çağırdı.





ulusal.com.tr