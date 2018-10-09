1973 yılında Suriye ve Mısır önderliğinde İsrail’e ve destekçisi ABD’ye karşı verilen Ekim Kurtuluş Savaşı’nın 45. yıldönümü sebebiyle Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek’in Suriye Devlet Başkanı Sayın Beşar Esad’a ve Mısır Devlet Başkanı Sayın Abdülfettah es-Sisi’ye sunduğu kutlama mesajı aşağıdadır:

Sayın Devlet Başkanı,



Suriye ve Mısır önderliğinde İsrail Siyonizmine ve onun destekçisi Amerikan emperyalizmine karşı verilen Ekim Kurtuluş Zaferi’nin 45. Yıldönümünü kutlar, savaşta kaybedilen bütün şehitlerin anısına saygılarımızı sunarız. O şehitler bizlerin, Batı Asya milletlerinin şehitleridir.



45 yıl sonra bugün, başta Suriye ve bölgemiz emperyalizme ve Siyonizme karşı yine büyük bir savaş veriyor. Ve bu savaşta da 45 yıl önce olduğu gibi onurlu zaferler kazanıyor. Bölge ülkelerinin birliği ve kararlı mücadelesi Amerikan-İsrail cephesine mevziler kaybettirmiştir. Ve bugün Türkiye de bu cepheleşmede Atlantik’ten ayrılarak, Batı Asya milletlerinin yanında yer alıyor. Türk Ordusu, Amerika ve terör örgütlerine karşı doğrudan mücadele ediyor.



Emperyalizme karşı kesin bir zafer kazanabilmek için; Batı Asya ülkelerinin siyasi, ekonomik, askeri her alanda işbirliği yapmaktan başka çareleri yoktur. Biz Vatan Partisi olarak, Türkiye’nin bu kamplaşmada komşularının yanında yer alması için çalışıyoruz. Hem Türkiye’nin hem bölgemizin çıkarlarının buradan geçtiğini biliyoruz.



Emperyalistleri ve onların terör yapılanmalarını topraklarımızdan söküp atacağımız bir sürecin içerisindeyiz. Asya milletlerinin zaferler kutlayacağı günler yakın!



Bu duygularla Ekim Kurtuluş Zaferi’ni tekrar kutlar, dayanışma mesajımızı sunarım.



Saygılarımla,



Doğu Perinçek

Vatan Partisi Genel Başkanı