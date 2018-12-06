Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, Manisa’da “Ekonomik Kriz ve Çözüm” konulu konferans verdi. “Ergenekon’u çökerttik, şimdi ekonomideki Ergenekon’u çökerteceğiz” diyen Perinçek, Türkiye’nin ithalatı durdurarak üretim seferberliğine başlayacağını söyledi.

Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek Manisa’daki “Ekonomik Kriz ve Çözüm” konferansına “Cumhuriyet yıkılıyor” değerlendirmelerine yanıt vererek başladı.



Dolar, faiz, borsa vurgunculuğu ve tarikat rantçılığı döneminin sonuna gelindiğini belirten Perinçek, Vatan Partisi’nin çözümlerini sıraladı.



Türkiye’nin üretmek dışında bir seçeneği olmadığını vurgulayan Perinçek, bir dönem ithalatın durdurulacağına söyledi.



Ekonomik yükün Türkiye’nin bütün sınıflarına paylaştırılacağını söyleyen Perinçek, partisinin 4 maddelik çözümünü açıkladı.



Vatan Partisi Lideri Perinçek, konferansın ardından kitaplarını imzaladı.



HABER: UFUK AKKAYA

KAMERA: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ – OSMAN BEKAR

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