banner999
TFF Galatasaray'ın cezalarını onadı
TFF Galatasaray'ın cezalarını onadı
Çipras Moskova'dan TürkAkım'ı istiyor
Çipras Moskova'dan TürkAkım'ı istiyor
15. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
15. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Son bir ayda...
Son bir ayda...

Doğu Perinçek: Ekonomik Ergenekon'u da çökerteceğiz

Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, Manisa’da “Ekonomik Kriz ve Çözüm” konulu konferans verdi. “Ergenekon’u çökerttik, şimdi ekonomideki Ergenekon’u çökerteceğiz” diyen Perinçek, Türkiye’nin ithalatı durdurarak üretim seferberliğine başlayacağını söyledi.

Doğu Perinçek: Ekonomik Ergenekon'u da çökerteceğiz

Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek Manisa’daki “Ekonomik Kriz ve Çözüm” konferansına “Cumhuriyet yıkılıyor” değerlendirmelerine yanıt vererek başladı. 

Dolar, faiz, borsa vurgunculuğu ve tarikat rantçılığı döneminin sonuna gelindiğini belirten Perinçek, Vatan Partisi’nin çözümlerini sıraladı.

Türkiye’nin üretmek dışında bir seçeneği olmadığını vurgulayan Perinçek, bir dönem ithalatın durdurulacağına söyledi. 

Ekonomik yükün Türkiye’nin bütün sınıflarına paylaştırılacağını söyleyen Perinçek, partisinin 4 maddelik çözümünü açıkladı.

Vatan Partisi Lideri Perinçek, konferansın ardından kitaplarını imzaladı.

HABER: UFUK AKKAYA 
KAMERA: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ – OSMAN BEKAR
ulusal.com.tr

Etiketler; #doğu perinçek
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.