TÜRKİYE, SURİYE, IRAK, İRAN VE RUSYA’NIN TARİHÎ BAŞARISI
ABD Başkanı Trump, Suriye’den çekilme kararını açıkladı ve bu karar uygulanıyor. “ABD Batı Asya’dan defol” sloganı, hayata geçiyor.
Türkiye, Suriye, Irak, İran, Yemen ve Rusya’nın ABD emperyalizmine karşı silahlı mücadeleleri ve ortak cephede birleşmeleri, bu tarihî başarıyı getirmiştir.Bütün dünyada vurgulandığı gibi, Türkiye’nin Fırat’ın Doğusuna girme kararı, ABD’yi dize getirmiştir.
ABD, yenilmiştir.
Bu savaş, 1991 yılı başında ABD’nin Irak’ı işgaliyle başladı. Arkamızda 27 yıl var.
Irak, savaştı. Irak Ordusu, en son Eylül 2017’de Kerkük’e girdi ve ABD’nin peşmergeleri ve PKK ellerindeki silahları atarak kaçtılar.
Suriye savaştı. Beşar Esad önderliğindeki Suriye Devleti ve halkı, silahlı direnişiyle ABD ve İsrail planını bozdu.
Türkiye, ABD’nin PKK, PYD, YPG, IŞİD gibi terör örgütlerine karşı savaştı. ABD planlarını Güneydoğu’da hendeklere gömdük. Türk Ordusu, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla ABD-İsrail Koridorunu yardı geçti. ABD’nin ve İsrail’in Doğu Akdeniz’e uzanan Kürdistan maskeli İkinci İsrail planını bozguna uğrattık.
İran ve Rusya’nın silahlı güçleri, Suriye’nin mücadelesini desteklediler.
Yemen, ABD emperyalizmine ve Suudî saldırganlığına karşı savaşa devam ediyor.
Batı Asya ülkeleri, bu büyük mücadeleyi canla başla savaşarak ve birleşerek kazanmışlardır. Kutlu olsun!
YENİ BİR DÜNYA KURULUYOR
ABD’nin Suriye’den çekilmesi, yalnız bölge dengelerini değil, dünya dengelerini etkileyen tarihî bir olaydır.
Batı Asya ülkelerinin silahla kazandıkları başarı, yeni dünyanın habercisidir.
Yeni bir dünya kuruluyor.
Atlantik Çağının sonuna geldik. ABD’nin Dünyanın tek efendisi olma iddiası, Batı Asya topraklarına gömülmüştür. Batı Asya’nın altı bin yıllık uygarlığı, ABD’nin kanlı ve çılgın barbarlığını bozguna uğratmıştır.
Dünya, Avrasya Çağına giriyor. Yükselen uygarlık, Avrasya uygarlığıdır.
ABD ATEŞE SÜRDÜĞÜ PİYONLARINI ORTADA BIRAKTı
Arkada kalan 27 yılda hep uyardık:
“ABD ve İsrail’in ateşe sürdüğü piyonlardan olmayın!
“Batı Asya ülkelerine ve milletlerine ihanet etmeyin!
“Kardeşlerinize ABD ve İsrail kurşunu sıkmayın!
“En sonunda ABD’nin bozgununu paylaşmaktan başka bir şey elde edemeyeceksiniz!”
İşte o günler geldi.
ABD emperyalizmi, ateşe sürdüğü piyonlarını ortada bırakmıştır.
PKK ABD EMPERYALİZMİNE YALVARIYOR
PKK, Şırnak, Sur, Yüksekova ve Afrin’den sonra, şimdi de “Kobani” dedikleri Ayn El Arap’ta, Sincar’da ve bulunduğu her yerde hendeklere gömülecektir.
Dün (20 Aralık 2018 günü), PKK’nın sözde Kürdistan Ulusal Kongresi (KNK), ABD’ye kararından vazgeçmesi için yalvarıyor.PKK, yayınladığı imdat çağrısında, ABD’nin “Türk Devletinin tehditleri karşısında geri adım atarak güçlerini bölgeden çekme kararı aldığını” belirtiyor (http://yeniozgurpolitika.net/knkden-acil-cagri/ANF/Haber Merkezi).
Emperyalizme bel bağlayan güçlerin sonu işte budur. Efendilerine yalvarmaktan başka çareleri kalmamıştır. Oysa yalvarmak, bir çare değildir. Yıllarını ihanet hesapları uğruna harcayanlar, ihanetin sonunu hesaplamalıydılar!
İşte şimdi hesap edemedikleri ihanetin sonu geldi. Artık PKK Terör Örgütünü Türk Ordusunun pençesinden ne ABD kurtarabilir, ne İsrail, ne de Suudi gericileri.
Kandil’in beyaz bayrak çekmek dışında çaresi kalmamıştır.
ELLERİNİZDEKİ ABD VE İSRAİL SİLAHLARINI YERE ATIN!
PKK ihanetine alet olanlara sesleniyoruz:
- Ellerinizdeki ABD ve İsrail silahlarını yere atın!
- ABD ve İsrail kurşunuyla Türk, Arap, Fars ve Kürt kardeşlerinizi vurma ihanetine son verin!
- Türk Ordusuna ve Türk Adaletine teslim olun!
CHP’NİN VE İYİ PARTİ YÖNETİMLERİNİN HDP/PKK İLE SEÇİM İTTİFAKI YERLE BİR OLMUŞTUR
ABD’nin Batı Asya’daki yenilgisini paylaşan siyasal güçler de var. ABD’nin iktidar projelerine hizmet etmekten yorulmayan Kılıçdaroğlu yönetiminin ve aynı hizmetin taze gücü olarak sahneye sürülen Meral Akşener yönetiminin HDP/PKK ile ittifak gayretleri de bu mübarek topraklara gömülmektedir.
CHP ve İYİ Parti’nin vatansever yöneticilerine ve örgütlerine ve üyelerine çağrımız şudur:
- Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’in HDP/PKK ile örtülü ve örtüsüz ittifak girişimlerine hizmet etmeyin!
- Vatan Savaşına “Saray Savaşı” diyenleri kaderleriyle baş başa bırakın!
- Sorumluluğunuz büyüktür!
HDP DERHAL KAPATILMALIDIR
Şimdi Türkiye, bölücü teröre karşı mücadelede son ve kesin darbe aşamasına girmektedir. İç cepheyi sağlamlaştırmak şarttır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK’nın kolu olan HDP’nin kapatılması için derhal dava açmalıdır. Vatan Savaşının gereği budur, hukukun gereği yine budur.
DOĞU AKDENİZ CEPHESİ ÖNE GEÇİYOR
Türkiye’nin vatan bütünlüğü mücadelesinde Doğu Akdeniz ve Ege cephesi ön plana geçmektedir.
Türkiye, Mavi Vatanına, denizlerdeki doğal kaynaklarına ve haklarına kararlı olarak sahip çıkacaktır.
Suriye ve Irak’ın kuzeyinde kurulan Batı Asya ittifakını Doğu Akdeniz ve Ege’ye taşımak, günün gereğidir. AKPARTİ iktidarının Suriye ile işbirliğindeki tereddütlerine artık tahammül edilemez. Mehmetçiğin kanıyla ödenen bu inada artık kesinlikle son verilmelidir. Hiç kimse Türkiye’nin geleceğiyle oynayamaz!
Vatan Partisi, içine girdiğimiz Büyük Karar sürecinde tarihî görevini yerine getirecektir.