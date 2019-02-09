Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in yazısı şöyle:
"Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron’un 24 Nisan tarihini “Ulusal Anma Günü” ilan etme girişimi üzerine, Ermeni Soykırımı yalanı yeniden gündeme oturdu. Türkiye’de birçok kurum ve aydınımız, bu konuda ne yazık ki kazanılan mevzinin farkında değil, ya da farkında olmak istemiyor.
AİHM’nin üç ayrı kararı meseleyi kökten çözmüştür. Ancak bu durumda kimi aydınlarımız kendilerini işsiz kalmış hissediyorlar.
Sayın Macron’a Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları yanında Fransa Anayasa Konseyi kararlarını ve Fransız hukuk öğretisindeki son çalışmaları hatırlatmak yeterli. AİHM Perinçek-İsviçre ve Ali Mercan-İsviçre davaları kararlarında, cumhurbaşkanlarının, parlamentoların ve hükümetlerin soykırım konusunda hüküm vermeye yetkili olmadığı belirtiliyor. Yine aynı AİHM kararlarında, 1915 olaylarının Yahudi soykırımı ile aynı sınıflama içinde görülemeyeceği vurgulanıyor. Çünkü diyor Yüksek Mahkeme, 1915 olaylarında soykırım suçu işlendiğine dair bir yargı kararı yok. O nedenle soykırım yok! Ne var ki, bizim birçok aydınımız hâlâ tarihin içinden bilgi ve belge bulma gayreti içindeler. Ancak bu dostlarımızın, Avrupa hukuk öğretisindeki son görüşlerden haberleri yok.
AİHM’nin Perinçek-İsviçre Davasında açıkladığı görüş, artık Avrupa’da hukuk öğretisine de yerleşmiş bulunuyor. Avrupa Konseyi Daimi Temsilcimiz hukukçu Dr. Deniz Akçay kaleme aldığı “AİHM’in Perinçek Kararı: ‘Soykırım İnkârı’/İfade Özgürlüğü İkileminin Aşılabilirliği” başlıklı makalesinde, Perinçek-İsviçre Davasının hukuk dünyası gündemine yoğun olarak girdiğini belirtiyor. (Bkz. Ermeni Araştırmaları Dergisi, 2016, sayı 52)
AİHM’nin “Perinçek-İsviçre Davası” kararları, Avrupa üniversitelerinde, Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları ve Avrupa Hukuku konulu derslerde örnek kararlar olarak inceleniyor. Bu konuda hukuk fakültelerinin dergilerinde çok sayıda inceleme yayımlandı.
Avrupa’da eskiden emperyalistlerin Ermeni soykırımı yalanları öğretiliyordu, şimdi siyasal kurumların Ermeni soykırımına hükmetme yetkisinin bulunmadığı öğretiliyor.
FRANSA HUKUK ÖĞRETİSİ
Soykırım inkârcılığı alanındaki çalışmalarıyla tanınan Paris-Ouest Üniversitesi’nden hukukçu Nicolas Hervieu, AİHM Perinçek Kararını dikkate almayan yeni bir yasa tasarısının tıpkı 2012 yılında olduğu gibi Fransa Anayasa Konseyi tarafından iptal edileceğine dikkat çekiyor. Yazar, Perinçek Kararının Fransız Anayasa Konseyi’nin konumunu güçlendirdiğini belirtiyor.
Reims Champagne-Ardenne Üniversitesi Kamu Hukuku profesörü Hochmann’a göre, “karar şüphesiz ünlü bir karar olarak kalacaktır.”
Yine Fransız Hukukçusu Daniel Kuri de, “Perinçek-İsviçre Kararı Üzerine Yorum” başlıklı incelemesinde, 1915 olaylarının “soykırım” niteliğini taşıdığı konusunda oydaşma oluştuğu yolundaki usavurmaların Büyük Daire Kararıyla çürütüldüğüne değiniyor.
FRANSA ANAYASA KONSEYİ KARARI
Fransa Anayasa Konseyi, Fransız Parlamentosu tarafından 2012 Ocak ayında kabul edilen, “Ermeni soykırımını inkar edenlerin cezalandırılmasına dair kanunu” anayasaya ve düşünceyi ifade özgürlüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etmişti.
FRANSA MİLLİ MECLİSİ’NİN 3 ARALIK 2015 KARARI
Fransa Meclisi, Cumhurbaşkanı Hollande’nin talimatıyla hazırlanan yasa tasarısını hukukî temeli olmadığı gerekçesiyle 3 Aralık 2015 günlü oturumda alt komisyona geri gönderildi. Görüşmelerde konuşan Devlet Bakanı Jean-Marie Le Guen, AİHM’nin Perinçek-İsviçre Davasında aldığı kararları hatırlattı.
KAZANDIĞIMIZ MEVZİYİ BİLMEK İÇİN DR. DENİZ AKÇAY’I OKUYALIM
24 Nisan’a giden süreçte kazandığımız hukuki mevziyi öğrenmek için, Dr. Deniz Akçay’ın birikime dayanan, özenli çalışmasını okumayı öneriyorum. İnternetten girerek bulabilirsiniz."
ulusal.com.tr
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