"Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad için katil diyenler İsrail'e hizmet ediyor" dedi, kara propagandaların perde arkasını açıkladı.
Vatan Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek "Esad, katliam yapıyor" iddialarına dair sert açıklamalar yaptı.
Suriye devletinin vatan savaşı verdiğini vurgulayan Perinçek, Şam'ın katliam yaptığını öne sürmenin, İsrail'in, Suriye'yi işgal planına yaradığını söyledi.
HABER: GÜRKAN DEMİR
KAMERA: BARIŞ YURTERİ
ulusal.com.tr
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