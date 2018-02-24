Vatan Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek "Esad, Doğu Guta'da katliam yapıyor" iddialarına ilişkin sert konuştu. Esad'a katil diyenlerin İsrail'e hizmet ettiğini söyleyen Perinçek "Bu iddiaları söyleyenler İsrail'in Suriye'deki Golan Tepeleri'nin tamamını işgal etmesini istiyor" dedi

"Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad için katil diyenler İsrail'e hizmet ediyor" dedi, kara propagandaların perde arkasını açıkladı.



Vatan Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı "Esad, katliam yapıyor" iddialarına dair sert açıklamalar yaptı.



Suriye devletinin vatan savaşı verdiğini vurgulayan Perinçek, Şam'ın katliam yaptığını öne sürmenin, İsrail'in, Suriye'yi işgal planına yaradığını söyledi.



HABER: GÜRKAN DEMİR

KAMERA: BARIŞ YURTERİ



ulusal.com.tr dedi, kara propagandaların perde arkasını açıkladı.Vatan Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek iddialarına dair sert açıklamalar yaptı.Suriye devletinin vatan savaşı verdiğini vurgulayan Perinçek, Şam'ın katliam yaptığını öne sürmenin, İsrail'in, Suriye'yi işgal planına yaradığını söyledi.