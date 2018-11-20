Aydınlık gazetesi yazarı Doğu Perinçek yazdı.

Nazım Hikmet, irtica nedir, mürteci diye kime derler ve ezanın dili konusundaki sorulara 64 yıl önce Budapeşte Radyosu’nda yaptığı söyleşide bakınız hangi yanıtları veriyordu:



Şu 1954 senesinde Türkiye’de kime mürteci (gerici) derler, kime inkilâp düşmanı derler, kime “Kemalizm prensiplerinin can düşmanı” derler?



“Arapça ezan okutmaya taraftardır. Bu adam mürteci midir, değil midir?” Bu, bugünün meselesi değildir.



Bugünün meselesi:



Kim Türkiye’yi Amerikalılara satmış ve satmakta devam etmektedir,



Kim Türkiye’nin milli sanayisini mahvetmiş ve mahvetmekte devam etmektedir,



Kim Türkiye köylüsünü ve işçisini müstemleke (sömürge) haline getirmiş ve getirmekte devam etmektedir,



İşte bunlar mürtecidir.



Kim bizim eve hırsızı sokmuşsa ve kim bizim evde bizi bu hırsıza hizmetçi yapmışsa mürteci olan odur. Kemalizmin prensiplerine düşman olan odur, vatan haini olan odur.



Bunlar Kemalizmi inkar etmişlerdir, bunlar vatan hainidir.



Bunların haricinde kalan insanlar, dini kanaatleri ne olursa olsun, vicdani kanaatleri ne olursa olsun, hangi siyasî partiye mensup olurlarsa olsunlar, vatanını seven insanlardır. Ve bugünün şartları içinde ileri Türk insanlarıdır.

