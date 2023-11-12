Doğu Perinçek: "Filistin Yükselen Asya'nın Mücadelesi"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Türkiye Gelişmelerden Nasıl Etkilenecek?" konulu söyleşi de gündeme dair açıklamalar yaptı. Perinçek, Filistin'in bağımsızlık savaşını yükselen Asya uygarlığının mücadelesi olarak yorumladı.

Editör: Umut Gör

 Hükümetin politikalarını eleştiren Doğu Perinçek, "Ukrayna’ya verilen SİHA, Filistin’e sıkılan kurşundur" dedi. Türkiye'nin önündeki somut görevleri açıklayan Perinçek, Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi kararını da değerlendirdi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Külünk Eğitim ve Kültür Derneği’nin "Türkiye Gelişmelerden Nasıl Etkilenecek?" konulu söyleşisinde açıklamalar yaptı.

Doğu Perinçek, Filistin'i yükselen Asya uygarlığının ve bütün insanlığın ortak mücadelesi olarak yorumladı.

Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Perinçek, Filistin'in haklı savaşının "Ölümden Korkmayanların Mücadelesi" olarak değerlendirdi.

AK Parti hükümetinin dış politikasını eleştiren Doğu Perinçek, Ukrayna'ya verilen SİHA'ların, Filistin’e sıkılan kurşun olduğunu belirtti.

Vatan Partisi Genel Başkanı, Türkiye'nin atması gereken somut adımları sıraladı.

Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı suç duyurusu hakkında da Doğu Perinçek, değerlendirmelerde bulundu.

Söyleşinin sunumunu yapan eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk, LGBT dayatmasına dikkat çekerek, aile kurumunun önemine değindi.

# Doğu Perinçek # filistin
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