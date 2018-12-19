Vatan Partisi Avrupa Temsilciliği, Frankfurt’ta düzenlediği kurultayda yeni yönetimini belirledi. Genel Başkan Doğu Perinçek'in de katıldığı kurultayda Vatan Partisi Avrupa Temsilciliğinin yeni dönem hedefleri saptandı. Seçilen yönetim kurulunda gençlerin ağırlığı dikkat çekti. Perinçek kurultay'da yaptığı konuşmada "Vatan Partisi'nin görev günü gelmiştir" dedi.

Vatan Partisi Avrupa Temsilciliği üyeleri, atılım kurultayında buluştu.



Almanya Frankfurt’ta düzenlenen kurultaya Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de katıldı. Kongre açılışı saygı duruşu ve İstiklal marşı ile başladı. Yapılan divan kurulu seçimlerinde başkanlığa Deniz Yıldırım seçildi. Kurultay açış konuşmasını Genel Başkan Doğu Perinçek yaptı.



Türkiye’nin devrim sürecine girdiğini vurgulayan Perinçek, FETÖ ve PKK’nın üzerine gidilmesinin, sürecin büyük göstergesi olduğunu belirtti. Perinçek, Vatan Partisi'nin görev gününün geldiğini söyledi.



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Mercan tek aday olarak girdiği seçimde temsilcilik görevine getirildi.



Kurultay'da bir konuşma yapan Mercan "Vatan Partisi'nin Avrasya’ya yönelişi hızlandıracağını" vurguladı.



Yeni yönetimin ağırlıklı olarak genç üyelerden oluşması dikkat çekti.



ulusal.com.tr