Doğu Perinçek gündemi değerlendirdi. "Geleceği oy kağıtları değil silahlar belirliyor"

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da gündeme dair açıklamalar yaptı.

Perinçek, Yerel Seçim sonrası Türkiye'de oluşan ortamı değerlendirdi.

PKK hendeklerden çıkarıldı, yerel iktidar koltuklarına oturtuldu!

Doğu Perinçek, "Türk devletinin, hükümetin zaafları, Türk yargısının, AYM'nin ve YSK'nın çoğunluğunun büyük yanlışları sonucu PKK yerel iktidarları ele geçirdi." dedi.

"Bu seçimden sonra hangi manzara ile yüz yüze geldik. PKK hendeklerden çıkarıldı. Mehmetçik ve Türk Polisi, PKK terör örgütünü hendeklere gömmüştü. Bu seçim hendeklerden PKK'yı çıkarttı, Güneydoğu'da yerel iktidar koltuklarına oturttu. PKK terör örgütünün yerel iktidarları ele geçirdiğini görüyoruz. Türk devletinin, hükümetin zaafları, Türk yargısının, AYM'nin ve YSK'nın çoğunluğunun büyük yanlışları sonucu PKK yerel iktidarları ele geçirdi. Anayasa Mahkemesi, bölücü terör örgütünün partisi kapatmıyor. Kapatmayınca devletin kararsızlığı seçmene de sirayet ediyor. Devletin kararsızlığı seçmenin kararsızlığına dönüşüyor. PKK'nın partisine oy vermek vahim bir yanlıştır. Bunun sonuçlarını hepimiz göreceğiz. En çok da o bölgede yaşayan insanlarımız görecek. Anayasa Mahkemesi Amerika'nın kontrolünde. PKK'ya alan açıyor. Türk Devleti PKK'ya 1 milyar 140 milyon lira veriyor."

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek:



📌Bu seçimden sonra hangi manzara ile yüz yüze geldik. PKK hendeklerden çıkarıldı. Mehmetçik ve Türk Polisi, PKK terör örgütünü hendeklere gömmüştü. Bu seçim hendeklerden PKK'yı çıkarttı, Güneydoğu'da yerel iktidar koltuklarına… pic.twitter.com/ItrAkFMYd8 — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) April 12, 2024

Bahçeli, CHP Genel Başkanı'na çok önemli bir gerçeği söyledi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Özgür Özel arasındaki "Türkiye sandıkta kurulmadı" tartışmasını da değerlendiren Perinçek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti sandıktan çıkmadı. İstiklal Savaşıyla kuruldu! Biz süngülerimizle Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduk. İstiklal Savaşımız olmasaydı Ankara'da Meclis kurulabilir miydi? Sandık hangi süngüyle kurulduysa sandıktan o çıkar." dedi.

Bahçeli'nin, "Türkiye sandıkta kurulmadı" çıkışı



Doğu Perinçek:



📌Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı'na çok önemli bir gerçeği söyledi. 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti sandıktan çıkmadı' dedi. İstiklal Savaşıyla kuruldu!



📌Biz süngülerimizle Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduk. pic.twitter.com/mDwYIfSgwa — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) April 12, 2024

Silahların konuştuğu bir süreci yaşıyoruz

DEM Partisi'nin Doğu ve Güneydoğu'da belediyeler kazanmasını yorumlayan Perinçek, CHP ve DEM arasındaki işbirliğine de dikkat çekti.

Silahların konuştuğu bir süreci yaşıyoruz. Geleceği kağıtlar mı belirliyor? Geleceği, füzeler, tankların namluları, kurşunlar belirliyor. Kafamızı sandıktan çıkarıp kuzeyimize güneyimize doğumuza baktığımızda kağıtların değil silahların belirlediği bir dünya görüyoruz. PKK'yı açıkça koruyan bir CHP muhalefeti var. CHP'nin bir kolunda PKK var, öbür kolunda FETÖ var. Şimdi bir de Süleymancılar var. Ortaçağ Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekliyor. Bu ne biçim laiklik! PKK'nın belediyeleri ne yaptı? PKK için para topladı. Belediyenin araçlarını hendek kazma işlerine verdi. PKK cüret kazandı ve şımarıklık var. Van'daki yakıp yıkma olaylarında şımarıklığı gördük. Seçim sandığına gelen askerilerimize yaptıkları şımarıklığı da gördük.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.



📌Silahların konuştuğu bir süreci yaşıyoruz. Geleceği kağıtlar mı belirliyor? Geleceği, füzeler, tankların namluları, kurşunlar belirliyor. Kafamızı sandıktan çıkarıp kuzeyimize güneyimize… pic.twitter.com/Rv5FjXIVw9 — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) April 12, 2024

PKK cüret kazandı ve şımarıklık var

Perinçek, "Sandıktan çıkana her şey mübah mı?" sorununa da şu yanıtı verdi.