Doğu Perinçek gündemi değerlendirdi. "Geleceği oy kağıtları değil silahlar belirliyor"
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da gündeme dair açıklamalar yaptı. Bahçeli'nin "Türkiye sandıkta kurulmadı" çıkışını da değerlendiren Perinçek, "Bahçeli, CHP Genel Başkanı'na çok önemli bir gerçeği söyledi. Biz süngülerimizle Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduk." dedi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da gündeme dair açıklamalar yaptı.
Perinçek, Yerel Seçim sonrası Türkiye'de oluşan ortamı değerlendirdi.
PKK hendeklerden çıkarıldı, yerel iktidar koltuklarına oturtuldu!
Doğu Perinçek, "Türk devletinin, hükümetin zaafları, Türk yargısının, AYM'nin ve YSK'nın çoğunluğunun büyük yanlışları sonucu PKK yerel iktidarları ele geçirdi." dedi.
"Bu seçimden sonra hangi manzara ile yüz yüze geldik. PKK hendeklerden çıkarıldı. Mehmetçik ve Türk Polisi, PKK terör örgütünü hendeklere gömmüştü. Bu seçim hendeklerden PKK'yı çıkarttı, Güneydoğu'da yerel iktidar koltuklarına oturttu. PKK terör örgütünün yerel iktidarları ele geçirdiğini görüyoruz. Türk devletinin, hükümetin zaafları, Türk yargısının, AYM'nin ve YSK'nın çoğunluğunun büyük yanlışları sonucu PKK yerel iktidarları ele geçirdi. Anayasa Mahkemesi, bölücü terör örgütünün partisi kapatmıyor. Kapatmayınca devletin kararsızlığı seçmene de sirayet ediyor. Devletin kararsızlığı seçmenin kararsızlığına dönüşüyor. PKK'nın partisine oy vermek vahim bir yanlıştır. Bunun sonuçlarını hepimiz göreceğiz. En çok da o bölgede yaşayan insanlarımız görecek. Anayasa Mahkemesi Amerika'nın kontrolünde. PKK'ya alan açıyor. Türk Devleti PKK'ya 1 milyar 140 milyon lira veriyor."
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek:— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) April 12, 2024
📌Bu seçimden sonra hangi manzara ile yüz yüze geldik. PKK hendeklerden çıkarıldı. Mehmetçik ve Türk Polisi, PKK terör örgütünü hendeklere gömmüştü. Bu seçim hendeklerden PKK'yı çıkarttı, Güneydoğu'da yerel iktidar koltuklarına… pic.twitter.com/ItrAkFMYd8
Bahçeli, CHP Genel Başkanı'na çok önemli bir gerçeği söyledi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Özgür Özel arasındaki "Türkiye sandıkta kurulmadı" tartışmasını da değerlendiren Perinçek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti sandıktan çıkmadı. İstiklal Savaşıyla kuruldu! Biz süngülerimizle Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduk. İstiklal Savaşımız olmasaydı Ankara'da Meclis kurulabilir miydi? Sandık hangi süngüyle kurulduysa sandıktan o çıkar." dedi.
Bahçeli'nin, "Türkiye sandıkta kurulmadı" çıkışı— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) April 12, 2024
Doğu Perinçek:
📌Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı'na çok önemli bir gerçeği söyledi. 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti sandıktan çıkmadı' dedi. İstiklal Savaşıyla kuruldu!
📌Biz süngülerimizle Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduk. pic.twitter.com/mDwYIfSgwa
Silahların konuştuğu bir süreci yaşıyoruz
DEM Partisi'nin Doğu ve Güneydoğu'da belediyeler kazanmasını yorumlayan Perinçek, CHP ve DEM arasındaki işbirliğine de dikkat çekti.
Silahların konuştuğu bir süreci yaşıyoruz. Geleceği kağıtlar mı belirliyor? Geleceği, füzeler, tankların namluları, kurşunlar belirliyor. Kafamızı sandıktan çıkarıp kuzeyimize güneyimize doğumuza baktığımızda kağıtların değil silahların belirlediği bir dünya görüyoruz. PKK'yı açıkça koruyan bir CHP muhalefeti var. CHP'nin bir kolunda PKK var, öbür kolunda FETÖ var. Şimdi bir de Süleymancılar var. Ortaçağ Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekliyor. Bu ne biçim laiklik! PKK'nın belediyeleri ne yaptı? PKK için para topladı. Belediyenin araçlarını hendek kazma işlerine verdi. PKK cüret kazandı ve şımarıklık var. Van'daki yakıp yıkma olaylarında şımarıklığı gördük. Seçim sandığına gelen askerilerimize yaptıkları şımarıklığı da gördük.
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) April 12, 2024
📌Silahların konuştuğu bir süreci yaşıyoruz. Geleceği kağıtlar mı belirliyor? Geleceği, füzeler, tankların namluları, kurşunlar belirliyor. Kafamızı sandıktan çıkarıp kuzeyimize güneyimize… pic.twitter.com/Rv5FjXIVw9
PKK cüret kazandı ve şımarıklık var
Perinçek, "Sandıktan çıkana her şey mübah mı?" sorununa da şu yanıtı verdi.
💢'Biz sandıktan çıktık, Türkiye'yi böleriz'— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) April 12, 2024
Bölemezsin!
💢'Sandıktan çıktım, padişahlığı getiririm'
Getiremezsin, tepene binerler senin!
💢'Sandıktan çıktım, özerkliği getiririm'
Yapamazsın! Yapamayacağını öğreneceksin!
Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da önemli açıklamalar… pic.twitter.com/Nf3fetxGVX