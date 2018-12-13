Perinçek özetle şunları belirtti:Kaynak: AA
Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin birkaç gün içinde Fırat’ın Doğusuna harekât yapacağını açıkladı. Bu harekât, haklıdır, yerindedir. Ordumuzun bu harekâttan da zaferle çıkacağını biliyoruz. Bütün milletimizin yüreği bugün Mehmetçikle birlikte çarpmaktadır. Mehmetçiğimizin kılıcı keskin olsun, bahtı açık olsun!
İÇ CEPHEYİ GÜÇLENDİRMEK
Ülkemizin Doğu Akdeniz ve Ege üzerinden de ABD-İsrail-Yunanistan üçlüsünün tehdidiyle yüz yüze olduğunu dikkate alırsak, Ordumuz, bölge ve dünya dengelerini etkileyecek bir harekâta başlamaktadır.
Ordumuzun PKK’yı en kısa sürede temizlemesi için, iç cephenin sağlamlaştırılması belirleyici önemdedir. Milletimiz, Ordumuzun cephe gerisindeki güçtür ve vatan savaşımızın kazanılması için her fedakârlığı yapacak birikime sahiptir. Ülke içinde hiçbir örgütün PKK terör örgütüne hizmette bulunmasına izin verilemez.
PKK’NIN KOLU OLAN HDP KAPATILMALIDIR
PKK’nın Meclis kürsüsünden yararlanmasına, belediyeleri ele geçirerek otorite alanları kurmasına, halk üzerinde baskı örgütlemesine, terör faaliyetine eleman bulmasına, haraç toplamasına kesinlikle izin verilemez.
HDP adındaki siyasal parti, herkesin bildiği gibi PKK’nın koludur. Bu örgüte izin vermek, Mehmetçiğe kurşun sıkılmasına izin vermektir, vatanımızı silahla bölme faaliyetine izin vermektir. Hele Ordumuzun bölge ve dünya dengelerini etkileyecek bir harekâta girdiği bugünkü koşullarda, HDP’nin derhal kapatılması şarttır. Türk Milleti, PKK’nın Millet Meclisinin ya da Belediye Meclislerinin kürsülerini ve sıralarını işgal etmesini istemiyor.
Anayasamızın ve Siyasî Partiler Kanununun düzenlemeleri açıktır. Vatan Partisi olarak birkaç gün içinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuracağız ve HDP’nin kapatılmasını öngören kesin kanıtları sunacağız.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi katında Parti kapatma davası açmaya yetkili yargı kurumu olarak hukuki görevini yerine getirmek durumundadır. Bu sorumluluk artık ertelenemez, yarına bırakılamaz.
HDP İLE İŞBİRLİĞİ MEHMETÇİĞE İHANETTİR
Yerel seçim sürecinde CHP’nin ve İyi Parti’nin HDP ile işbirliği içinde bulunduğunu bütün milletimiz görmektedir. Bu işbirliği, şu ya da bu örtünün altına gözlenemeyecek kadar açıktır. Bu işbirliğinin ABD’nin Türkiye’deki iktidar projeleriyle bağlantısı da apaçık ortadadır.
HDP ile işbirliğinin milletimizle, vatanımızla, Cumhuriyetimizle ilgili hiçbir gerekçesi yoktur.
HDP ile işbirliği, PKK ile işbirliğidir.
HDP ile işbirliği, Mehmetçiğe ve polisimize kurşun sıkanlara destektir.
HDP ile işbirliği, PKK’ya haraç toplanmasına olanak sağlamaktır.
HDP ile işbirliği, terör faaliyetine eleman bulması için PKK’ya destektir.
HDP ile işbirliği, PKK’ya otorite alanları kurması için yardım etmektir.
HDP ile işbirliği, hele bugünkü koşullarda Mehmetçiğe ihanettir, vatana ihanettir.
HDP ile işbirliği düşmanla işbirliğidir.
CHP İLE İYİ PARTİ YÖNETİMLERİNE VE ABDULLAH GÜL‘E UYARI
Vatan Partisi, seçimlerde ya da başka düzlemlerde HDP ile kesinlikle işbirliği yapmayacak ve HDP ile işbirliği içinde olanlarla birlikte olmayacaktır.
CHP ve İyi Parti yönetimlerini, HDP ile işbirliğine son vermeleri için uyarıyoruz. Bu işbirliği, Mehmetçiğe ihanet anlamı taşımak yanında, Ak Parti’ye en etkili seçim desteğidir.
Devletimiz ve Milletimiz, ABD’nin stratejik piyonu olan PKK terör örgütünü bitirecektir.
HDP ile işbirliğine en kararlı yanıtı milletimizin vereceğinden eminiz.
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