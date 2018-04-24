Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, Efeler diyarında Aydınlılara hitap etti. 100 bin imza hukuksuzluğuna karşı hem iktidara hem de muhalefet partilerine hodri meydan diyen Perinçek, milletin vekili olamayanların "lider mafyalarının vekilleri" olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, Aydın'daki konferansta konuştu. Dr. Hidayet Sayın Salonu'nunda Aydınlılara seslenen Perinçek, 100 bin imza hukuksuzluğuna tepki gösterdi.



Vatan Partisi lideri, Meclis'teki iktidar ve muhalefet partilerine hodri meydan dedi.



Perinçek, milletin vekili olamayanları "Siyaset mafyasının vekilleri" olarak niteledi.



İyi Parti'ye geçen 15 CHP milletvekiline ne vaadedildiğini sordu Doğu Perinçek...



Sistem çöküyor diyen Vatan Partisi Genel Başkanı, çıkış yolu olarak Atatürk'ün rotasını gösterdi.



ulusal.com.tr