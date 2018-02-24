Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, Hollanda Parlamentosu'nun aldığı Ermeni soykırımı kararına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Doğu Perinçek, "Hollanda'yı da AİHM'de mahkum ettireceğiz. AİHM'in 3 ayrı kararı çiğnenmiştir." dedi

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, bugün partisinin genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi ve Hollanda Temsilciler Meclisi’nin sözde Emeni soykırımını tanıma kararına karşı hukuk yollarına başvuracaklarını ve kesinlikle sonuç alacaklarını belirtti.



Perinçek özetle şunları vurguladı:



"Hollanda Temsilciler Meclisi’ne Ermeni Soykırımını tanıma kararı hukuk dışıdır. AİHM Kararlarına aykırıdır.



AİHM’NİN ÜÇ KARARI



AİHM’nin üç ayrı kararı, parlamentoların, hükümetlerin, belediyelerin veya üniversitelerin soykırıma hükmedemeyeceklerini saptamıştır.



Bir: AİHM 2. Dairesinin “Perinçek-İsviçre Davası” diye anılan yargılamadaki 17 Aralık 2013 günlü kararı.



İki: AİHM Büyük Dairesinin “Perinçek-İsviçre Davası”nda aldığı 15 Ekim 2015 günlü karar.



Üç: AİHM’nin Ali Mercan, Ethem Kayalı, Hasan Kemahlı ile İsviçre Devleti arasındaki davada aldığı 28 Kasım 2017 tarihli karar.



HOLLANDA HÜKÜMETİNE RAĞMEN



Hollanda Hükümeti adına konuşan Dışişleri Bakan Vekili Sigrid Kaag’ın da belirttiği üzere, soykırıma hükmedebilmek için, Uluslararası Mahkeme kararı olması gerekir. Hollanda Meclisi, Hollanda hükümetinin de kabul ettiği hukukî görüşü hiçe saymaktadır.



SIRA HOLLANDA DA



Hiç kimse Hollanda Meclisinin hukuk dışı kararının geçerli kalabileceğini sanmasın. Batılı devletlerin Ermeni soykırımı kararlarından neredeyse zevk alanlar da sevinmesinler. Aynı İsviçre Devletini üç kez mahkum ettirdiğimiz gibi, Hollanda Devletini de mahkum ettireceğiz.



Öncelikle Hollanda’daki hukuk yollarını tüketmek için gerekli hukukî girişimlere hazırlanıyoruz. Eğer bu hukuk dışı karar, Hollanda’da düzeltilmezse, Hollanda devletine karşı AİHM’de dava açacağız ve uluslararası mahkemenin kararı şimdiden bellidir.



MECLİSLERİN MAHKEME YETKİSİNİ GASPETME ÖZGÜRLÜĞÜ YOK



Hayretle görüyoruz, Türkiye’de bile “Ermeni soykırımını tanıma” özgürlüğünü savunanlara rastlıyoruz. AİHM’de kazandığımız davaları böyle yorumlayanlar bulunmaktadır. Oysa AİHM Kararları, Ermeni Soykırımının emperyalist bir yalan olduğunu açıklama özgürlüğünü güvence altına alırken, soykırıma hükmetmeye yetkili yargı makamını da saptamıştır.



Soykırım suçu, Birleşmiş Milletler’in 1948 Soykırım Sözleşmesi’nde tanımlanmış ve yetkili mahkeme belirlenmiştir. Yalnız ve yalnız suç olduğu iddia edilen eylemin yapıldığı ülkenin mahkemesi veya yetkili Uluslararası Ceza Mahkemesi, soykırım suçunun işlendiğine karar verebilir. Meclislerin yargı yetkisini gasp etme özgürlüğü yoktur.



HOLLANDA MECLİSİ AJAX-FEYENOORD MAÇINDA GOL KARARI VEREMEZ



Nasıl Hollanda Meclisi’nin Ajax-Feyenoord maçında gol kararı verme yetkisi yoksa, Ermeni soykırımı kararı da veremez. Gol kararını maçın hakemi verir. Soykırım suçuna da yetkili mahkeme hükmeder.



HOLLANDA MECLİSİ ABD’NİN SÖZDE KÜRDİSTAN PLANINININ HİZMETİNDE



Hollanda Meclisinin, hukuku böyle pervasız çiğnemesinin kuşkusuz anlamı var. Hollanda Meclisi, bu kararıyla ABD’nin “Kürdistan” adı altında İkinci İsrail devleti kurma girişimine hizmet etmektedir. Ne var ki ABD’nin bu girişimi bozguna uğramıştır. Hollanda, yalnız hukukî açıdan değil siyasal açıdan da ABD’nin çıkmazını paylaşmaktadır. Türkiye ile birlikte bütün Batı Asya ülkelerini karşısına alan Hollanda kendi geleceğine yazık etmektedir."



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