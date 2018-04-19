Seçim tarihi açıklanmadan valilik kararı ile şimdi de "kampanya süreci başlamadı" denilerek siyasi partilerin imza toplama çalışmaları engelleniyor. Yasakların hukuksuzluğuna dikkat çeken Vatan Partisi Lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, siyasi partileri uyardı.

Valilikler anayasayı çiğneyerek partilerin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başlattığı imza çalışmalarını yasaklıyor.



Kocaeli, İzmir ve Eskişehir'de Vatan Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek için yapılan imza çalışmaları Valilik kararı ile engellendi.



Kocaeli ve İzmir'deki imza çalışmaları erken seçim tarihi açıklanmadan polis zoru ile engellenmeye çalışıldı. Yasağa kılıf bulamayan Valilikler erken seçim tarihinin açıklaması ile "seçim kampanyası için yasal süreç başlamadı" açıklamasına sarıldı. Eskişehir'de imza çalışması yapılmasına izin vermedi.



Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek yasakları sert sözlerle eleştirdi.



Hukukun çiğnendiğini belirten Perinçek, siyasi partileri uyardı.





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