MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cumhurbaşkanı adaylarına imza veren vatandaşları tehdit etmesi, seçmen tabanını kızdırdı. Mersin'de yaşayan Yaşar Celal Arslan, seçim kuruluna gitti, Bahçeli'yi protesto edip, Doğu Perinçek için imza verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin imza verenler için söylediği sözler, terst etki yaptı.. Mersin'de yaşayan MHP'li Yaşar Celal Arslan seçim kuruluna giderek, Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'e imza verdi.



Arslan önceki yıllarda da MHP'de merkez ilçe başkanlığı yaptı.



Bahçeli'nin siyasetini eleştiren Arslan, yurttaşlara Perinçek'e imza vermek için çağrı yaptı.



ulusal.com.tr