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Doğu Perinçek için Hatay’da imza seferberliği

Vatan Partisi ilan ettiği seferberliğin gereğini yurdun dört bir yanında yerine getiriyor. Hatay’da çalışmalar hızlandı. Kentin tüm ilçelerinde Vatan Partililer, Doğu Perinçek’i aday gösterebilmek için imza masaları açtı.

9 Mayıs’a kadar güzel yurdumuzun dört bir yanından işte bu coşkulu çağrılar yükselecek. En çok da "Bir imza da benden" diyenlerin sesleri yankılanacak.

Vatan Partililer, liderleri Doğu Perinçek’i Cumhurbaşkanı adayı gösterebilmek için durdurak bilmeden çalışıyor.

Hatay’da imza masasının açılmadığı yer kalmadı. Kentin en büyük ilçesi olan Antakya’da da çalışmalar sürüyor. Perinçek’in adaylığı için yurttaşların ilgisi yoğun.

İlçe Başkanı Edib Hadimoğulları çalışmalarla ilgili bilgi verdi; Hedeflerini anlattı.

Hadimoğulları, tüm yurttaşlara çağrıda bulundu.

ulusal.com.tr
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