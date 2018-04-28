9 Mayıs’a kadar güzel yurdumuzun dört bir yanından işte bu coşkulu çağrılar yükselecek. En çok da "Bir imza da benden" diyenlerin sesleri yankılanacak.
Vatan Partililer, liderleri Doğu Perinçek’i Cumhurbaşkanı adayı gösterebilmek için durdurak bilmeden çalışıyor.
Hatay’da imza masasının açılmadığı yer kalmadı. Kentin en büyük ilçesi olan Antakya’da da çalışmalar sürüyor. Perinçek’in adaylığı için yurttaşların ilgisi yoğun.
İlçe Başkanı Edib Hadimoğulları çalışmalarla ilgili bilgi verdi; Hedeflerini anlattı.
Hadimoğulları, tüm yurttaşlara çağrıda bulundu.
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.