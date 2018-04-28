Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adaylığı için yurdun dört bir yanında başlatılan hummalı çalışmalar sürüyor. Ankara'daki parti genel merkezinde de hareketlilik yoğun çalışmalar yürütülüyor. Kurulan iletişim hattı ile vatandaşların sorularına yanıt veriliyor, 4 - 9 Mayıs tarihleri arasında imza vermek isteyenler ilgili yerlere yönlendirilerek işleri kolaylaştırılıyor.





Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imzanın toplanmasına ilişkin çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.



Partinin Ankara'daki genel merkezinde oluşturulan bir çağrı masasında yurttaşlardan gelen sorulara yanıt veriliyor.



Ulusal Kanal Ana Haberi'nde canlı görüntülenen çalışmalarda yoğun bir telefon trafiği yaşandığı gözlemlendi. Çalışmalarda seçmenler, Perinçek'in Cumhurbaşkanı adaylığı için bağlı oldukları seçim kurullarına 4 ila 9 Mayıs tarihleri arasında gidip imza vermesi için yönlendiriliyor. Daha önce toplanan 70 bini aşkın imzanın sahipleri de tekrar aranarak seçim kurullarına davet ediliyor.



Çalışmaların sürdüğü sırada Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, soruları yanıtladı. Reyhan, yurttaşların seçip kurullarında nasıl bir işlemle karşılaşacağını anlattı.



Ulaşım için çağrı hattı: 0549 371 00 25​

ulusal.com.tr Çağrılara yanıt veriliyor, yurttaşlar seçim kurullarına yönlendiriliyor.Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imzanın toplanmasına ilişkin çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.Partinin Ankara'daki genel merkezinde oluşturulan bir çağrı masasında yurttaşlardan gelen sorulara yanıt veriliyor.Ulusal Kanal Ana Haberi'nde canlı görüntülenen çalışmalarda yoğun bir telefon trafiği yaşandığı gözlemlendi. Çalışmalarda seçmenler, Perinçek'in Cumhurbaşkanı adaylığı için bağlı oldukları seçim kurullarına 4 ila 9 Mayıs tarihleri arasında gidip imza vermesi için yönlendiriliyor. Daha önce toplanan 70 bini aşkın imzanın sahipleri de tekrar aranarak seçim kurullarına davet ediliyor.Çalışmaların sürdüğü sırada Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, soruları yanıtladı. Reyhan, yurttaşların seçip kurullarında nasıl bir işlemle karşılaşacağını anlattı.