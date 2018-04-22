Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, CHP ve İyi Parti arasındaki anlaşmayı Ulusal Kanal yayınında değerlendirdi. Perinçek, CHP'den İyi Parti'ye geçen 15 milletvekiliyle ilgili sert açıklamalarda bulundu

Ulusal Kanal Ana Haber bültenine bağlanan Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, CHP'den İyi Parti'ye geçen 15 milletvekiliyle ilgili sert açıklamalarda bulundu.



Perinçek, "Soruyorum bu 15 milletvekili hangi mükafatlarla partilerini terkediyorlar" diyerek 15 milletvekilini eleştirdi. Perinçek, "Bu sistem çürümüştür, iktidar darbeci, muhalefet hileci ve hurdacıdır" dedi.



İşte Perinçek'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Türkiye Vatan savunmasını konuşacak, Afrin'i konuşacak, Münbiç’i konuşacak...Türkiye üretim ekonomisine geçmeyi konuşmalı. İran'la Irak’la ve Suriye ile dostluğu, Doğu Akdeniz ve Ege den gelen tehditleri konuşmalı... Türkiye mazot fiyatını konuşmalı... Türkiye karşılaştığı bu laiklik düşmanı, aydınlanma düşmanı uygulamaları konuşmalı… Bunun hiçbiri yok... Efendim meclise biz gireceğiz, şu kadar milletvekili çıkartacağız, ülkenin kaynaklarını biz paylaşacağız diye bir kavga var ve o kavgada da ne hukuk var, ne anayasa var, ne de ahlak var. Ahlak yerlerde sürünüyor….Ve bütün konuşmalara bakınız, partiler arasındaki ilişkilere ne Türkiye'nin vatan bütünlüğü konuşuluyor, ne borç batağında çırpınan Türkiye'ye bir çözüm konuşuluyor, ne laiklik konuşuluyor, ne komşularla işbirliği, ne de Çin’le, Hindistan’la Türkiye ekonomisini geliştirmek için ilişkiler konuşuluyor.



Çiftçinin, işçinin, tüccarın, sanayicinin, memurun derdi partiler arası konuşmalarda yok... Varsa yoksa hangi hileyi yaparız... AKP ve MHP bu hile hurda işini başlattılar, kalktılar meclise bir baskın seçim dayattılar, paldır küldür bir seçimle bir darbe dayattılar. Meclis orada kendi yetkilerine sahip çıkmadı, muhalefet de buna dahil... Vatan Partisi dışında bir muhalefet kalmadı.

CHP kalkıp mecliste, “Siz hangi yetkiye sahipsiniz meclise bir seçimde dayatıyorsunuz? Bu bir darbedir.” Diye bir karşı koymada bulunmadı. Hatta CHP'de bu paldır küldür seçime oy verdi. Ve şimdi gelinen noktada, AKP'nin çeşitli ayak oyunlarına muhalefet de siyasi ahlaksızlıkla, muhalefet derken de tabii ki Vatan Partisi dışındaki muhalefeti kastediyorum, CHP ve İyi Parti siyasi ahlakı yerlere atan çiğneyen bir tavırla karşılık verdiler.



Şimdi soruyorum: Bu 15 milletvekili hangi mükafatlar, hangi ödüllerle, hangi menfaatle partilerini böyle paldır küldür terk ediyorlar…Bu ayıp değil mi? Herhangi bir vatandaşa sorsak, böyle siyasi ahlak dışındaki ayak oyunlarında, hangi yurttaşımız partisini terk eder de genel başkanın parmağına bakarak başka bir partiye gider?



Bunu da söyledik… Dedik ki, bu erken seçim ön seçimi ortadan kaldırıyor. Milletvekillerini parti mafyalarının, lider mafyalarının piyonu kölesi haline getirdi.Bu Erken seçim zorlaması hakikaten şimdi görüyoruz ki, biri karar veriyor, mesela yukarıdan Kılıçdaroğlu mafyası 15 milletvekiline görev veriyorlar, bunlar kendi siyasi ideolojik görüşlerini terk edip bambaşka bir partiye bir saniyede geçiyorlar.

Bunun neresinde siyaset var? Neresinde demokrasi var? Neresinde ahlak var? Yani bu şekilde AKP ile mücadele edelim derken ahlakın yere atılması, bunlarla Türkiye'de demokrasi hukuk düzeni sağlanabilir mi? Hukuk devleti, hukuk devleti diyenler, bir kere ahlakı yere atıyorlar ve çiğniyorlar.



O bakımdan bu sistem çürümüştür.Hemen 23 Nisan'ın arefesinde de bunları yaşamamış çok ilginç. 23 Nisan devrimci bir çözümdü. İktidar darbeci, muhalefet hileci ve hurdacı. O zaman çözüm 23 Nisan'da oluyor. 23 Nisan'ın devrimci tutumlarıyla iktidar ve muhalefeti ile çürümüş olan sistemden vazgeçerek Türkiye kendi gündemine gelecek.,

Bu sistem çürümüştür. Bu tablodan bunu görüyoruz. Çürümüş, çökmüş sistem ile karşı karşıyayız. Çürüyen ve çöken sadece Erdoğan ve Bahçeli'nin temsil ettiği AKP ve MHP değil, aynı zamanda CHP de çürümenin içinde, İyi Parti'de o çürümeye dahil…



Sistemin bütün bu üç partisi çürümüş durumda... Çünkü çözümsüzler. Hiçbir çözümleri yok... Bu partilerle Türkiye'nin bir çözüm üretmesi imkansız. Kesinlikle çözüm üretemezler çünkü hepsinin programları meydanda. Hepsi Amerikan füzeleri geldiğinde alkışlıyor, hepsinin bir türlü Türkiye'nin bölünmesi karşısında bir boyun eğiklikleri var.Hepsi Avrasya ya karşı, Esad'a karşılar, komşularımıza karşılar.

Bir tarihte hatırlayacaksınız, Ecevit'in döneminde 1977-78 yılında bazı milletvekilleri transfer yapılmıştı ve onlara bakanlıklar verilmişti… Sonunda ne oldu? O süreç Türkiye'yi 12 Eylül darbesine götürdü. Çünkü siyasetteki bu çürüme sonunda darbecilere olanak sağladı.



Şimdi de buna benzer bir şey yapılıyor… Şimdi bunu alkışlamak, buna olumlu görmek, bunu Tayyip Erdoğan'a karşı bir çözüm olarak göstermek felakettir. Çünkü bunların hiçbirinin Türkiye'yi Tayyip Erdoğan'dan kurtaracak bir özellikleri yok, tam tersine Tayyip Erdoğan'a çok büyük bir fırsat vermiş oldular. Peki bu 15 milletvekili ne olacak? Onlara ne vaat edildi? Bunlar seçimlere girecek mi? Bunlar CHP listesinden mi girecek, yoksa İyi Parti listesinden mi girecek? Bu milleti aldatmanın, hukuku aldatmanın anlamı nedir?





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