Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Yeni Akit Gazetesi’nde köşe yazarı Mehmet Koçak’ın 20 Ekim 2018 günü yayımlanan yazısında yer alan çarpıtlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sayın Mehmet Koçak’ın Yeni Akit gazetesinde 20 Ekim 2018 günü yayımlanan yazısında da belirttiği gibi, inançlar üzerinden siyaset yapılmasına ve dininkullanılmasına karşıyım ve bu konuda hayatım boyunca mücadele ettim. Toplumuzun aydınlanması için yazdığım kitaplar ve yazılar uluslararası düzlemde yankı yaratmıştır.Toplumumuzda Ateizm ile Tarihsel Materyalizm ve Bilimsel Sosyalizm birbirine karıştırılıyor.Ateizm, Tanrıtanımazcılık anlamına gelir. Bir faaliyet ve propaganda olarak Tanrıtanımazlık için mücadele edenlere Ateist deniyor. Ben böyle bir felsefi akımın mensubu değilim. Hayatımın hiçbir döneminde Ateist olmadım. Hiçbir yazımda ve konuşmamda “Ateistim” demedim. Çünkü Ateist kimliği, benim dünya görüşümü ve mücadelemi tanımlamıyor. Bilimsel Sosyalistim, Ateist değilim.Sosyalizm ve Kemalizm düşmanları, emekçi halktan yana olan bu devrimci akımları hep Allahsızlık ve dinsizlik olarak yansıtarak toplumu önyargılarla kendi denetimleri altında tutmaya çalışmışlardır. Oysa Bilimsel Sosyalizmi eylem kılavuzu olarak kabul eden Partiler,ve’ten beri Hıristiyan, Müslüman, Musevî, Budist veya herhangi bir inançtan insanlara partilerinin kapısını açık tutmuşlar, bu insanları kazanmaya çalışmışlar ve din ve mezhep eksenli bölünmelere karşı mücadele etmişlerdir.Kimse bana inancımı sormamıştır, ancak gerektiği zaman her yerde açıkça dile getiririm: Büyük çoğunluğu Müslüman olan Türk Milletinin mensubuyum. Milletimin insanî değerleri benim de değerlerimdir. Sosyalizmi dinî inançlarla mücadele olarak anlayan görüş ve tavırları doğru bulmam. Mamak Cezaevinde 130 kişilik koğuşun sorumlusu olduğum zamanda ve her yerde, inançlara karşı saygısızlığa izin vermemişimdir.Yine sorulduğu zaman hep söylemişimdir. Çocukluğumda ve gençlik yıllarımda bayram namazlarına katılırdım. Bayram namazına arkadaşlarımla birlikte giderdim Orada toplum ile birlikte olmaktan mutluluk duyardım.Cenaze namazlarında safa girerim. Büyük Hikâyecimiz, Arkadaşım Muzaffer Buyrukçu’nun cenazesinde cenaze namazı kılmam basında olay haline getirilmişti. Kasıtlı olan propagandayı bir kenara bırakıyorum, önyargıları düzeltmek ise görevimizdir. O zaman da belirtmiştim, Ağustos 1968 günü Türkiye’nin Bilimsel Sosyalist hareketinin önderlerinden, Atatürk’ün akrabası’in Şişli Camiinde kılınan cenaze namazındave, o zamanki sosyalist hareketin önde gelenleri, hep birlikte namaza durduk ve fotoğraflarımız da yayınlandı.Ancak Cuma namazlarına gitmiyorum. Kaldı ki, inançla ve ibadetle ilgili vecibelerin yerine getirilmesinin reklam konusu olmasını hiç kimse için doğru bulmam. Müslümanlık da bunu gerektirir.Hazreti Muhammed’in Medeniyet Devrimini inceleyen yazılarımda hep vurguladım: Ümmet, medeniyet devriminin ideolojik kavramıdır.,kabileler arası savaşlara son verdi, kervanların basılmasını ve kabilelerin birbirini yağmalamasını yasakladı, Arap Yarımadası’ndaki kabileleri birleştirdi. Böylece ticaret yollarının ve özel mülkiyetin güvenliğini sağladı ve kabile toplumundan çıkışta ekonominin gelişmenin en temel koşulunu yerine getirdi. En önemlisi bu büyük devrimi hukuka kavuşturarak ve devlet halinde örgütleyerek kurumlaştırdı.Ümmet, bilindiği gibi Arapça “âm”, yani halk sözcüğünün çoğuludur, halklaranlamına geliyor. Ümmet, kabileleri birleştiren ve devlet nizamının kurulmasına hizmet eden içeriğiyle kabile toplumundan çıkışta devrimci bir rol oynamıştır.Hz. Muhammed, tıpkı Çin, Yunan, Roma örneklerinde yaşandığı gibi ve Mao Dun (Mete), Bilge Kağan, Cengiz Han’ın başardıkları gibi ticaret medeniyetinin kurulmasına önderlik etti. Yazılarımda ve kitaplarımda kaynaklara dayanarak açıkladım. Atatürk de bu olayı çok iyi saptamıştır.Ne yazık ki, Atatürkçülüğü İslam karşıtlığı sanan kimi yüzeysel ve bilgisiz kimseler,Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinden yakınırlar ve bu olayı gericileşme olarak görürler. Çok yanlış, Türklerin İslamiyetikabul etmesi, o çağdaki Medeniyet Devriminin hukukunu, değerlerini ve kurumlarını oluşturmak açısından çok önemli bir gelişmedir. Karahanlı, Selçuklu, Gazneli, Altınordu, Kırım Hanlığı, Memluk ve Osmanlı imparatorlukları bu ideolojik atılımla dünya ölçeğinde önemli medeniyetler kurdular.“Orhun Yazıtları”nda anlatılan kabile toplulukları arasındaki savaşları hatırlayınız. Türk bodunu Türgişleri basıyor. Dokuz Oğuzlar, Karluklar, Otuz Tatarlar, On Oklar vb, birbirlerini basıyorlar, birbirlerinin koyun ve at sürülerini yağmalıyor, çocuklarını ve kadınlarını götürüp kul ve cariye yapıyorlar. Devletlerin ve imparatorlukların kurulması, zenginlik biriktirmenin gerektirdiği nizamı ve barışı sağlayarak, o yağma dönemine son veriyor. O çağdaİslamiyet, birbirini basan kabile toplulukları arasındaki düşmanlığa son verdi ve onları aynı nizamda birleştirdi.Ümmetin kabile toplumundan devlete ve dolayısıyla ticaret medeniyetine çıkıştaki tarihsel rolü ile bugünkü rolü birbirine karıştırılmamalıdır. Dün ileri olan, yarın geri olur. Bütün tarihsel kurumlar ve ilişkiler için geçerlidir bu.Feodalizme son veren çağdaş demokratik devrimcilikte, artık ilerlemenin itici gücü ümmet değil millettir. İçte Padişahlık, ağalık ve şeyhlikten kurtularak millet olduk. Dışta emperyalizme karşı bağımsızlığın akımı da Ümmetçilik değil Milliyetçiliktir. Bugün Türkiye’nin özgür vatandaşını, ağaya, şeyhe, cemaate ve tarikata bağımlılığa son vererek yaratabiliriz. Dışta da bağımsızlık ve vatan bütünlüğümüzü Suriye, Irak, İran, Rusya, Orta Asya ülkeleri, Hindistan, Çin, Almanya ile ittifak birikimimizi değerlendirerek savunabiliriz. Bu ülkelerle ümmet ekseninde dayanışma kuramayız, ancak karşılıklı millî bağımsızlık ve laiklik ekseninde ittifak yapabiliriz. Biz Sünnileri, Şiileri, Alevileri, Hristiyanlarıve başka dinlerden milletleri biraraya getiren ittifaklarla güvenliğimizi sağlayabiliriz ve ancak o zaman üretim ekonomisini inşa edebiliriz. Bu bakımdan ümmet, millî demokratik devrimler çağında çözüm değildir. Çözüm, milletedir.İslam dünyasını ümmet temelinde birleştirmeye kalktığımız zaman, hemen önümüze konan soru şudur: Sünnilik mi, Şiilik mi? Hatta bakınız mezhepler dahi birleştirci olamıyor.Müslüman milletlerin yaşadığı ülkeleri ve toplumları din ve mezhep temelinde bölme ve birbirine kırdırma planı ABD ve İsrail’e aitti ve tutmadı. İslam Dünyasında din ekseninde birlikteliği düşündüğünüz anda, Şiî-Sünnî bölünmesiyle karşılaşırsınız.Türkiye, örneğin Suudi Arabistan ile birleşemiyor ama İran’la, Irak’la, Rusya’yla, Çin’le birleşebiliyor. Ümmet anlayışıyla değil, milletlerin bağımsızlığı ekseninde birleşebiliyoruz. Çağımızın itici gücü hâlâ millettir.