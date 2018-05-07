Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in 100 bin imza kampanyasına İyi Parti ve CHP'den destek açıklamaları geldi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ardından Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk çağrı yaptı. Koncuk, "Sayın Perinçek de 100 bin imzaya ulaşmalı" dedi.

24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı seçimleri için adayların imza toplama işlemi sürüyor.Adaylardan Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu'nun 100 bin imzayı aşmasının ardından gözler Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'e çevrildi.CHP ve İyi Parti Cumhurbaşkanı adaylarının ardından Perinçek'in 100 bin imza barajını aşması için siyasilerden seçmenlere çağrılar gelmeye devam ediyor. Ankara Sıhhiye'deki Vatan Partisi masasını ziyaret eden İyi Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk, "Sayın Perinçek 100 bin imzaya ulaşmalı" dedi.İyi Partili isimlerin yanı sıra çok sayıda CHP'li de Perinçek için imza çağrısı yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç ile İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal çağrı yapan isimlerden oldu. CHP Parti Meclisi üyesi Hakkı Süha Okay da Akşener ve Karamollaoğlu'nun ardından sıranın Perinçek'e geldiğini belirtti.Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran da "demokrasi için imza verin" ifadelerini kullandı.CHP'li belediye başkanları da imza barikatına sessiz kalmadı. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, seçmenleri imza için seçim kurullarına davet etti.Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka ile eski DSP Genel Başkanı Masum Türker de imza barajının yıkılmasını istedi. Nazlıaka, "Demokrasi kanallarındaki tıkanıklığı aşmak için seçim kurullarına gidelim" derken, Türker, herkesi Perinçek için imza veremeye davet etti.