Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in, Suriye'nin Afrin kentine yönelik planlanan harekata ilişkin açıklamaları uluslararası basında büyük ilgi gördü. Başta Rusya olmak üzere İran ve Suriye medyası Perinçek'in sözlerini yakından takip etti. Vatan Partisi liderinin 'İncirlik Üssü'nün Amerikan uçaklarına kapatılması' ve "Bölgesel ittifakın geliştirilmesine" yönelik sözleri manşetlere taşındı.

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in Afrin harekatına ilişkin açıklamaları Rusya ve Batı Asya'da yankı uyandırdı.



Partisinin Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'nın ardından konuşanlunan Perinçek, Afrin operasyonu öncesi hükümete uyarılarda bulundu.



Rusya'daki Avrasyacı hareketin önde gelen haber portallarından biri olan Geopolitica.ru, Perinçek'in basın toplantısını en kapsamlı şekilde ele alan yayın organlarından biri oldu.



Haberler 'Türk-Amerikan savaşında kritik süreç', 'İncirlik ABD uçaklarına kapatılmalı' ve 'Tek çözüm Suriye ile işbirliği' başlıkları üzerinden okuyucuya sunuldu.



Vatan Partisi Genel Başkanı'nın açıklamalarına yer veren bir başka basın kuruluşu da Rus resmi haber ajansı Sputnik oldu. Perinçek'in, "Cepheleşme bugüne dek piyonlar üzerinden gerçekleşti ancak Afrin operasyonu ile birlikte Türk ve ABD silahlı kuvvetleri arasında doğrudan temas gerçekleşebilir" sözlerine yer verdi Sputnik.



Doğu Perinçek Rus Avrasyacıların görsel basındaki temsilcilerinden TsargradTV internet sitesinde, Pokrovsky Alexander imzasıyla bir analiz yayınlandı. Doğu Perinçek Türkiye'nin etkili politikacılarından biri olarak tarif edildi. 'İncirlik Üssü'nün Amerikan uçaklarına kapatılması' ve bölgesel ittifakın geliştirilmesine yönelik sözlerine sitede yer verildi.



Perinçek'in sözleri, konunun birinci derece muhatabı olan Suriye'de de yakından takip edildi. Suriye resmi haber ajansı SANA'nın Rusça ve Arapça servislerinde yayınlanan haberde Perinçek'in, savaşı sona erdirmek için Türkiye, Rusya, İran ve Suriye arasındaki işbirliğinin koordine edilmesine yönelik çağrısına yer verildi.



Vatan Partisi Genel Başkanı , Afrin Harekatı konusundaki açıklamaları İran basınında da geniş yankı buldu. İran’ın yarı resmi haber ajansları Tasnim, Mehr ve IRNA açıklamayı manşetlerinden duyurdu. Haberler, 'Suriye ile işbirliği şart' ve 'İncirlik üssü ABD uçaklarına derhal kapatılmalıdır' başlıkları ile paylaşıldı.





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