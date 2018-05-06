Ermeni Soykırımı iddialarını reddettikleri gerekçesiyle İsviçre'de yargılanan 3 Türk'ün davası AİHM'in Perinçek kararı sayesinde Türkiye lehine bozuldu

Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'in, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kazandığı hukuk zaferi, İsviçre’de yargılanan üç Türk’ün davasının da Türkiye lehine bozulmasını sağladı.

İsviçre’nin Anayasa Mahkemesi işlevini gören, ülkenin en yüksek mahkemesi konumundaki İsviçre Federal Mahkemesi, asılsız "Ermeni Soykırımı" iddialarını reddetikleri gerekçesiyle Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Mercan, ADD Bern Başkanı Ethem Kayalı ve Atatürk’ün Bütün Eserleri İsviçre Temsilcisi Hasan Kemahlı hakkında yargılama kararı almıştı.

Ancak AİHM'in Perinçek kararı nedeniyle, yüksek mahkeme daha önce alınan yargılama kararlarını adı geçen vatandaşların lehine bozdu.

İsviçre Federal Mahkemesi Kararı uyarınca, üç Türk vatandaşı için, kişi başına 3 bin Frank tazminat ödenecek.



PERİNÇEK KARARLARI TEK TEK KALDIRTIYOR

AİHM'de görülen Doğu Perinçek-İsviçre davasında yüksek mahkeme Perinçek lehine karar vermiş, Türkiye, soykırım yalanına karşı uluslararası arenada hukuk zaferi kazanmıştı.

AİHM'in emsal niteliğindeki kararı, Avrupa ülkelerinde Türkiye aleyhine alınmış/alınacak kararları da hükümsüz hale getirmişti.

İsveç’te de yine Vatan Partili emekli öğretmen Kenan Gündoğdu’nun AİHM’nin Perinçek Kararı’na dayanarak yaptığı başvuru sonucunda, Norrköping kentine dikilmek istenen sözde soykırım anıtı Yüksek Mahkeme kararınca engellemişti. Karar tüm İsveç kentleri ve Avrupa Birliği ülkeleri için de emsal niteliğinde olmuştu.



Aydınlık