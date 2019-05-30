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Doğu Perinçek'in beraatine karar verildi

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek aleyhinde Samsun İlkadım Belediyesi eski belediye başkanı Erdoğan Tok ile AK Parti Samsun milletvekili Fuat Köktaş’ın hakaret suçlaması sonucu Samsun 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmekte olan davada beraat kararı çıktı

Doğu Perinçek'in beraatine karar verildi

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in partisinin İstanbul il binasında gerçekleştirmiş olduğu 29.03.2019 tarihli basın açıklamasında "Adil Öksüz gibi bir kişinin kaçabilmesinin ülkemiz için bir güvenlik sorunu olduğunu, FETÖ Darbesinin soruşturulmasının Türkiye için bir güvenlik sorunu olmanın ötesinde ABD merkezli tertiplere karşı bir savunma sorunudur." ifadelerini kullanan Perinçek, o dönem basına yansıyan Fuat Köktaş ve Ertuğrul Tok hakkındaki iddiaların araştırılması konusunda yargı organlarına seslenmişti. Bu ifadeler sonucu kendilerine hakaret edildiğini iddia eden Tok ve Köktaş şikayette bulunmuştu. 

Samsun 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmekte olan davada Dr. Doğu Perinçek’in avukatlarının yaptığı savunmada “Müvekkil, 40 yılı aşkın bir süredir kesintisiz bir biçimde FETÖ isimli ihanet çetesine karşı mücadele eden bir siyasetçidir. FETÖ Ana Davası ve Akıncı Üssü davalarında mağdur sıfatıyla katılan olması müvekkilin yargılama konusu açıklamayı yapmaktaki kastının, mağdur ve müştekiye hakaret etmek olmadığının en önemli delilidir.” ifadelerini kullanmıştı. 

Hakaret suçlaması ile açılan davada tarafların avukatlarının katıldığı 30.05.2019 tarihli celsede hakim söz konusu ifadelerin suç teşkil etmediğinden bahisle Perinçek’in beraatine karar verdi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #doğu perinçek #samsun #ilkadım #belediye #ak parti #Fuat Köktaş #Ertuğrul Tok
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