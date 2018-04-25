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Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adaylığı için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

Vatan Partisi il örgütleri, 24 Haziran'da yapılacak erken seçim için hazırlıklarını sürdürüyor. İl Başkanları, Merkez Karar Kurulu toplantısı için Ankara'da biraraya geldi. Ağrı'dan, Muğla'ya, Adıyaman'dan Zonguldak'a kadar il başkanları Genel Başkan Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adaylığı için yürüttükleri çalışmaları Ulusal Kanal'a anlattı.

Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adaylığı için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

Vatan Partisi il örgütleri Genel Başkan Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adaylığı için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Merkez Karar Kurulu toplantısı için Ankara'ya gelen il başkanları, çalışmalarını Ulusal Kanal'a anlattı. Ağrı İl Başkanı Fatih Polat, Vatan Partisi'ne yönelen Ağrı'daki büyük ilgiye ilişkin konuştu.

Perinçek'in adaylığı için çalışmalar tütün üreticilerinin emek mücadelesi verdiği Adıyaman'da da sürüyor.

Adıyaman'ın vatan perver halkından sçeim kurullarına giderek oylarını vermelerini bekliyorum.)))

Sivas İl Başkanı Cumhur Akbulut, Cumhuriyet'in ilk adımlarının atıldığı kentlerden olan Sivas'ta da halkın Perinçek'i aday görmek istediğini söyledi.

Özelleştirmelere karşı ayağa kalkan Zonguldak'ta da çalışmalar kapsamlı bir şekilde sürüyor. İl Başkanı Ali Seydi Tatar, Zonguldak halkının yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.

Yalova'dan Kırklareli'ye, Nevşehir'den Antalya'ya partililer Türkiye'nin dört bir yanında Perinçek'in adaylığı için çalmadık kapı bırakmıyor.

Öncü gençler ile öncü kadınlar da Perinçek'in adaylığı için kolları sıvadı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #doğu perinçek
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