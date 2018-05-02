Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı adaylığına bir destek de piyango esnafından geldi. İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak ile başkanvekili Ayfer Durgun, Perinçek'e destek veren isimler arasına katıldı.

Esnaf da Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyor.



İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak, Perinçek'in büyük bir devlet adamı olduğunu söyledi ve soykırım yalanı ile mücadelesine vurgu yaptı.



Paşa Çakmak 4-9 Mayıs günleri arasında Arap Hasan Mahallesi 235. sokak NO: 93/1'deki Karabağlar İlçe Seçim Kurulu'na giderek adaylık dilekçesini imzalayacak.



Ayfer Durgun... O da İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Esnaf Odası Başkanvekili. Demokrasinin gereği olarak Perinçek'in cumhurbaşkanı adaylığını destekliyor.





HABER: UFUK AKKAYA - KAMERA: AKIN KARA

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