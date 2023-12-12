Doğu Perinçek: İnsanlık Duygularını ve Türk Ahlakını Ayak Altına Alan Saldırganların En Ağır ...

Ankaragücü - Rizespor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırısı, kısa sürede hem iç hem de dış basında da yankılandı. Hakem H. Umut Beler'e destek ve geçmiş olsun dilekleri gelmeye devam ediyor. Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek de sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama gerçekleştirdi. Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek şunlara değindi:

- Hakemimize yapılan insanlık dışı saldırıyı nefretle kınıyoruz. İnsanlık duygularını ve Türk ahlâkını, Türk merhametini ayak altına alan saldırganların suçüstü gereği en ağır ölçülerde cezalandırılması kamu vicdanına güven verecektir. Hakem Halil Umut Meler’e geçmiş olsun diliyoruz.

Hakemimize yapılan insanlık dışı saldırıyı nefretle kınıyoruz. İnsanlık duygularını ve Türk ahlâkını, Türk merhametini ayak altına alan saldırganların suçüstü gereği en ağır ölçülerde cezalandırılması kamu vidanına güven verecektir. Hakem Halil Umut Meler’e geçmiş olsun diliyoruz — Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) December 11, 2023

Vatan Partisinin pek çok yöneticisi de yaptıkları açıklamalarla sporda şiddete karşı olduklarını, bu saldırıya karşı durduklarını belirtti. Aynı zamanda Bugün Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığından Genel Başkan Dr. Doğu Perinçek konuyla ilgili bir açıklama gerçekleştirecek.



Ayrıca Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek ve Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak'la birlikte 12 Aralık 2023, Salı (bugün) saat 13.00’te, Vatan Partisi İstanbul İl Merkezi’nde futbol sahasında yaşanan insanlık dışı saldırıyla ilgili bir basın açıklaması düzenleyeceğini duyurdu.