Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı IRNA'ya röportaj verdi. Perinçek, "Bugün İran, Batı Asya’da ABD emperyalizmine ve İsrail’e karşı direnişin en sağlam kalelerinden biridir" ifadelerini kullandı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, IRNA’ya yaptığı açıklamada "İran Devrimi İran ve bölgede nasıl değişikliklere sebep olmuştur?" sorusuna karşın, "İran, Şah zamanında 'ABD’nin İleri Karakolu' olarak adlandırılıyordu. Bugün İran, Batı Asya’da ABD emperyalizmine ve İsrail’e karşı direnişin en sağlam kalelerinden biridir. 2017 yılı Eylül sonunda Irak’ın kuzeyinde sözde “Kürdistan” gerçekte İkinci İsrail’i kurmak için yapılan referandumun bozguna uğratılmasında İran’ın kararlı duruşunun önemli katkısı olmuştur." dedi.



Perinçek, "Bu konuda Vatan Partisi Genel Başkanı olarak Sayın Ali Ekber Velayeti ile birlikte Tahran’da yaptığımız basın toplantısında, 'İran İslam Cumhuriyeti ve Vatan Partisi olarak İkinci İsrail’e kesinlikle izin vermeyeceğimizi' bütün dünyaya ilan ettik. Batı Asya ülkelerinin birleşmesi ve Irak Ordusu’nun Kerkük’e girmesiyle ABD-İsrail planı yerle bir oldu. Böylece İran İslam Cumhuriyeti’nin güçlü katkısıyla bir model yaratıldı. Batı Asya ülkeleri birleşince, ABD ve İsrail’i yenerler." dedi.



"Emperyalist güçlerin İran ile düşmanlığının artarak devam etmesinin sebepleri sizce nelerdir?" sorusunu yanıtlayan Perinçek, "İran, bütün baskılara, ambargolara, yaptırımlara ve silahlı tehditlere rağmen, ABD emperyalizmine ve İsrail’e boyun eğmiyor ve bütün dünya ülkelerine örnek oluyor." dedi.



Vatan Partisi Genel Başkanı, İran’ın Devrim ile birlikte büyük ekonomik ve bilimsel başarıları ile ilgili, "İran, ABD ambargolarına ve yaptırımlarına Millî Direnme Ekonomisi kurarak yanıt verdi. ABD’nin ekonomik kuşatma ve baskıları İran’ın millî ekonomisini inşa etmesine hizmet etti. Yine İran, özgüçlerini esas alarak önemli araştırmalara ve bilimsel atılımlara imza attı. Böylece İran devrimci bir ruhla olumsuz bir durumu olumluya dönüştürdü." ifadesini kullandı.



Perinçek, devrim ile birlikte İran-Türkiye ilişkilerinde yaşanan olumlu ve olumsuz gelişmeler hakkında, "İran’ın ABD’den bağımsızlaşmasına karşı Türkiye’de iki eğilim görüldü. ABD’nin denetimindeki çevreler, İran karşıtı bir cephe oluşturdular. Başta Vatan Partisi olmak üzere Türkiye’nin millî güçleri ise, İran’ın dik duruşunu değerlendirdiler. Türkiye, İran sayesinde Doğu Cephesini sağlama aldı. Böylece ABD ve İsrail’in Batı Asya ülkelerini bölme girişimine karşı güçlü bir beraberlik oluştu. ABD ve İsrail’in Batı Asya’da bir Sünnî-Şiî kamplaşması yaratma yolundaki kışkırtma ve tertipleri boşa çıkarıldı." ifadesini kullandı.



Vatan Partisi Genel Başkanı Devrimin daha başarılı olması ile ilgili; "Biz İran’ın komşuları olarak, İran’ın birliğini önemli bir güvence olarak görüyoruz. ABD emperyalizminin ve İsrail’in İran’da etnik ve mezhepsel bölünmeler yaratma yönündeki komplolarına karşı İran devletinin her alanda kararlı uygulamalarda bulunması, bütün batı Asya ülkelerinin yararınadır. İran Devletinin İran halkıyla bağlarını güçlendirmesi, ABD’nin Turuncu Devrim planlarını bozmaktadır." dedi.



Perinçek, ABD’nin Suriye’den çıkmamak için ürettiği türlü bahaneler arasında İran ile ilgili iddiaları da ortaya attığını hatırlatılması üzerine, "İran, Rusya ve Türk Ordusunun Suriye’nin kuzeyinde Bölücü ve Yobaz Terörüne karşı silahla yürüttüğü mücadele haklıdır ve Suriye’nin toprak bütünlüğüne hizmet etmektedir. İran’ın askerî güçleri, ABD ve İsrail’in Suriye’yi bölme ve ele geçirme girişimine karşı Suriye devleti ve halkına yardımcı oldu. ABD’nin konumu ise bütünüyle farklıdır. ABD’nin Suriye’deki askerî üsleri ve güçleri, bütün bölge ülkelerini tehdit ediyor ve Terör örgütlerini destekliyor, bu nedenle emperyalist amaçlarla orada bulunuyor. Ne var ki ABD’nin Suriye’de kalmak için uydurduğu bahanelerin artık pratik değeri kalmamıştır. Çünkü hangi bahaneyi üretirse üretsin, ABD yenilmiştir ve bölgeden çekilmek zorundadır." ifadesini kullandı.



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