Doğu Perinçek: İran’a saldırı Türkiye’ye saldırıdır, İncirlik ve Kürecik üsleri kontrol altına alınmalı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına tepki göstererek dayanışma mesajı yayımladı. Perinçek, saldırının Türkiye’yi de hedef aldığını belirterek İncirlik ve Kürecik üslerinin derhal kontrol altına alınması çağrısında bulundu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Doğu Perinçek: İran'a saldırı Türkiye'ye saldırıdır, İncirlik ve Kürecik üsleri kontrol altına alınmalı
Yayınlanma: Güncellenme:

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Perinçek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İran'a saldırı Türkiye'ye saldırıdır.
İran'ın ABD emperyalizmine ve İsrail'e karşı direnci, bölge ülkeleri ve bütün insanlık içindir.

ABD emperyalizmi çıkmazdadır.
Saldırganlığının hem dünyada hem iç cephede dayandığı duvarlar vardır.

Saldırganlık ABD emperyalizmini çöküşten kurtaramayacaktır.

Türk Milleti İran'ın yanındadır. Türkiye, ABD ve İsrail'in saldırganlığına hizmet eden İncirlik ve Kürecik Üslerini derhal kontrol altına almalıdır.

Hükümetin tarihi sorumluluğu İran'la dayanışma içinde olmaktır.”

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı da yaptığı açıklamada İran’a destek mesajı verdi. Bursalı şu ifadeleri kullandı:

“Vatan Partisi İran'ın yanındadır.
ABD emperyalizmine ve İsrail siyonizmine karşı, ön cephede beraberiz.

Bugünden itibaren ABD, İsrail Büyükelçilikleri, Konsoloslukları ve şehir merkezlerimiz başta olmak üzere, her yer İran'la dayanışma alanlarıdır.

Vatan Partisi örgütleri görevinin başındadır.”

