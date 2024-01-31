Doğu Perinçek: "Kaderimizi kaldırımlar belirlemeyecek"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da partisinin yerel seçim çalışmalarıyla ilgili konuştu. Türkiye'nin yerel seçimlere ilerlediği süreci değerlendiren Perinçek "Bilinçlerimizi dayatılan teferruatlardan kurtarıp, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu zorluklar cephesinde taşımamız gerek" dedi ve ekledi:

- Yerel seçimlerle bize dayatılan teferruatlar içinden bilinçlerimizi, zihnimizi kurtarıp Türkiye'nin karşı karşıya olduğu büyük zorlukların cephesine bilinçlerimizi taşımamız lazım.

Perinçek, bütün partilerin kaldırımlara ve yollara odaklandığına dikkat çekti, "Kaderimizi belirleyecek olan kaldırımlar, yollar değil Türkiye'nin geleceğine açılan yollar" ifadelerini kullandı:

- Bizim seçim bildirgemiz diğer partilerden çok farklı. Diğer partilere bakıyoruz kaldırımlar, bahçeler, parklar. Kaderimizi belirleyecek olan kaldırımlar, yollar değil Türkiye'nin geleceğine açılan yollar. Devrimci bir yerel seçim bildirgesi. Vatan Partisi rantçı belediyelerin karşısına kamu hizmeti kavramıyla rantçı değil, halkçı belediye anlayışıyla yerel yönetim planını yaptı.

Vatan Partisi geçen hafta 8'i Büyükşehir Belediyesi, 7'si İl Belediyesi, 11'i İlçe Belediyesi olmak üzere toplam 126 Başkan Adayını açıklamıştı. Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayını ise 4 Şubat Pazar günü saat 14.00'te Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde açıklayacak.