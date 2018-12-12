Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bugün İstanbul İl Merkezinde Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu’nun görüşlerini açıklayan bir basın toplantısı yaptı. Perinçek, Akdeniz ve Ege’den Türkiye’ye yönelik tehditleri açıkladı. AK Parti Hükümetinin Suriye ile işbirliğini geciktirmesini eleştirdi. CHP’nin Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs’ta İsrail ve ABD’ye teslimiyetini mahkum etti. Perinçek, basın toplantısı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fırat’ın Doğusuna yönelik harekâtı açıklaması haberi üzerine, Türk Ordusunun karada, denizde ve havada kesin zafer kazanacağından emin olduğunu vurguladı.

Türkiyemiz, içine girdiğimiz süreçte çok ciddi bir tehditle karşı karşıyadır.



ABD-İsrail-Yunanistan-Güney Kıbrıs ittifakı, Doğu Akdeniz ve Ege’de yaptıkları askerî tatbikatlarda namlularını Türkiye’ye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne çevirmiş bulunuyorlar. Bu ABD-İsrail eksenli ittifak, Doğu Akdeniz ve Ege’nin doğal gaz ve petrol kaynaklarına el koymayı hedeflemiş bulunuyor. Dahası: ABD ve İsrail’in Türkiye’ye Suriye ve Irak’ın kuzeyinden yönelttikleri silahlı tehdidi de hesaba katarsak, ülkemiz iki cephede mücadele konumundadır. Bu durum da tehdidi ağırlaştırmaktadır.



Bir: Türkiye’nin Mavi Vatanındaki ekonomik hakları tehdit altındadır.

İki: Türkiye’nin toprak bütünlüğü ve güvenliği tehdit altındadır.

Üç: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığı tehdit altındadır.



KIBRIS’TA DENİS ÜSSÜ KARARI OLAĞANÜSTÜ ÖNEMDEDİR



Bu koşullarda elbette millî gücümüze, Ordumuza, Deniz Kuvvetlerimize güveniyoruz. Öz gücümüzün kararlılığı belirleyicidir. Deniz Kuvvetlerimizin Kıbrıs’ta bir deniz üssü kurmak için yürüttüğü çalışmalar, bu açıdan çok önemlidir. Vatan Partisi olarak bu kararın ve çabanın ön cephesindeyiz.



İTTİFAK BİRİKİMİMİZİ HAYATA GEÇİRMEK DURUMUNDAYIZ



Bununla birlikte tehdidin küresel olması nedeniyle, tehdidi yine Türkiye’nin Batı Asya ve Avrasya’daki ittifak birikimiyle göğüsleyebiliriz. Batı Asya’da Astana sürecinde oluşan ve gittikçe olgunlaşan Türkiye-Rusya-İran işbirliği Doğu Akdeniz ve Ege için de geçerlidir. Çin Halk Cumhuriyeti ve diğer Asya ülkeleri de, Doğu Akdeniz’in ABD denetimine geçmesini kendileri için ciddi tehdit olarak görüyorlar. Çünkü Doğu Akdeniz ve Kıbrıs, petrol kaynakları olan İran-Arap Körfezi’ni baskı altına alan stratejik değere sahiptir.



SURİYE’NİN KİLİT ÖNEMİ



Türkiye’nin Suriye ile işbirliği, ittifak birikimimizi değerlendirmek açısından hayati önemdedir. Suriye, Doğu Akdeniz’de en geniş kıyısı olan ülkeler arasındadır ve bizim gibi ABD-İsrail’e karşı savaşmaktadır. Öte yandan ittifak yapacağımız ülkeler de, Suriye ile işbirliğimize bakmaktadırlar.



AK PARTİ HÜKÜMETİ SURİYE İLE İŞBİRLİĞİNDE AYAK SÜRÜYOR



AK Parti Hükümeti, Suriye ile işbirliğini geciktirerek, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki güvenliğini zaafa uğratmaktadır. Bu politika, hata olmanın ötesinde aymazlık boyutlarına varmış bulunuyor. Vatan Partisi olarak, Suriye ile her alanda işbirliğini acil önemde buluyoruz.



CHP YÖNETİMİ DÜŞMAN TEHDİDİNİN YANINDA KONUMLANIYOR



CHP yönetimi, Doğu Akdeniz’deki saflaşmada düşman cepheye düşmüştür. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, üç gün önce CHP adına yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz ve Ege’den ülkemize yönelik tehdidin adını bile anmıyor. Dahası bu tehdide teslim olmayı öneriyor. Emperyalist Atlantik ittifakının, ABD-İsrail cephesinin bölgede Türkiye’ye karşı kullandığı ve kışkırttığı Yunanistan, GKRY ve Mısır ile aynı safta yer almayı önermiştir. Kıbrıs ve Doğu Akdeniz sorununun temelini “Türkiye’nin İsrail ve Mısır ile bozulan ilişkileri” ne bağlayan Çeviköz aslında konuşmasında Türkiye’nin Atlantik’ten kopup Avrasya ile birleşmesini hedef almıştır. Kıbrıs sorununu çözmek için, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yalnızlığını azaltacak şekilde ittifaklar kurması gerekir” diyen Çeviköz, Batı Asya ülkelerinin, Avrasya’nın ve Türkiye’nin en büyük düşmanı olan ABD-İsrail ile ilişkileri düzeltmeyi önermiş ve Türkiye’yi açık açık emperyalist Atlantik cephesinde konumlanmaya çağırmıştır.



CHP aymazlık içindedir. Türkiye Kıbrıs’ta yalnız değildir. Yalnız olan Atlantik cephesidir.

Batı Asya ve Avrasya, Doğu Akdeniz’deki emperyalist tehditleri boşa çıkaracak büyük bir birikime, güce sahiptir.

Batılı dostlarını kaybeden, Batı Asya’daki dostlarını kaybeden ABD-İsrail ikilisi giderek yalnızlaşmaktadır.



TÜRK ORDUSU BÜYÜK ZAFERLER KAZANACAK



Şu anda Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklaması gelmiş bulunuyor. Türk Ordusu, birkaç gün içinde Fırat’ın Doğusuna harekâta başlayacak.



Mehmetçiğimizin bahtı açık olsun, kılıcı keskin olsun.



Türk milletinin ve Vatan Partisi’nin yüreği, Ordumuzla ve Donanmamızla birlikte çarpmaktadır.



Doğu Perinçek

Vatan Partisi Genel Başkanı

