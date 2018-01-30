Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçeki Ulusal Kanal'da Çıkış Yolu programında gündemi değerlendirdi

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek Ulusal Kanal'da soruları yanıtladı



Doğu Perinçek'in açıklamasından satır başları şöyle;



TTB BİLDİRİSİ MEHMETÇİĞİ YARALIYOR

"TTB'nin bildirisi Türkiye'nin vatan savaşına karşı çıkıyor, Mehmetçiği yaralıyor. Türkiye bugün İstiklal Savaşı veriyor. TTB'nin bildirisi 'saray savaşı' propagandasının devamıdır. Vatan savaşında hepimiz Mehmetçiğin arkasında saf tutacağız. Türkiye'nin Afrin Harekatı sürerken savaş karşıtlığının anlamı Amerika'nın yanında yer almaktır. Vatan savaşında bozgunculuğa özgürlük yok. İç cepheyi sağlam tutmanın yolu bozgunculukla mücadele etmekten geçer." Dedi.



KILIÇDAROĞLU BU BİLDİRİNİN HANGİ CÜMLESİNİ SAVUNUYOR

Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasında TTB bildirisini savunmasını eleştiren Perinçek "Kılıçdaroğlu bu bildirinin hangi cümlesini savunuyor, bu bildiri Mehmetçiğin karşısında Amerika'nın yanında yer almaktır' dedi."



Son günlerde basının Vatan Partisi'ne ilgisini değerlendiren Perinçek''Türkiye çetin koşullara girince Vatan Partisi cankurtaran olarak aranan kuvvettir' sözleriyle yanıtladı



Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin Meclis'teki konuşmasını değerlendiren Perinçek 'Aydınlık'ın federasyon haberi doğrulanmış oldu sözleriyle değerlendirdi.





FEDERASYON LOBİSİ HABERLERİ

Aydınlık gazetesinin "Beştepe çevresinde federasyon lobisi" haberini değerlendiren Perinçek, "Suriye'de federasyon planı olanlar ilk seçimde devrilecek." dedi. (İlgili Haber)





SURİYE İLE İŞBİLİRLİĞİ

Afrin harekatının önemine değinen Perinçek, "Suriye ve bölge devletleriyle işbirliği yapmalıyız." dedi.





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