Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, 23. İzmir TÜYAP Kitap Fuarı’nda “68’in 50. Yılı” söyleşisinde İzmirlilerle buluştu. Perinçek, söyleşinin ardından Kaynak Yayınları standında kitaplarını imzaladı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, 23. İzmir TÜYAP Kitap Fuarı’nda “68’in 50. Yılı” söyleşisinde İzmirlilerle buluştu. Perinçek, söyleşinin ardından Kaynak Yayınları standında kitaplarını imzaladı.

68 Hareketinin 50. Yılında 23. İzmir TÜYAP Kitap Fuarı konferans salonunda Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek’in konuşmacı olduğu “68’in 50. Yılı” söyleşisi gerçekleştirildi. Gençlerin yoğun bir şekilde katıldığı söyleşinin açılış konuşmasını Kaynak Yayınları Genel Müdürü Murat Öktensoy yaptı.



“Kurulan yeni dünyada Atatürk’ün Türkiye’si var”

Öktensoy’un yaptığı açılış konuşmasının ardından 68 gençlik hareketinin önderlerinden olan Perinçek konuşmasına İzmirlileri selamlayarak başladı. Perinçek, “68 Türkiye’si tam bağımsız ve gerçekten demokratik bir Türkiye idi. Şimdi baktığımızda bir yandan içinde bulunduğumuz bu sistem dağılırken, önümüzde kuracağımız bağımsız devletimizin kıvılcımlandığını görüyoruz. Amerika direnemiyor, Suriye kazanıyor. Yeni bir dünya kuruluyor, Atlantik çağı sona erdi. Amerika’nın, dünyanın efendisi olma iddiasının geçerli olduğu Atlantik dünyasının sonuna geldik. Avrasya’da yeni bir dünya doğuyor. Bu kurulan yeni dünyada Atatürk’ün Türkiye’si var, Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’si değil” dedi.



“Amerika, Vatan Partisi’nin üreten Türkiye sistemini yenemeyecek”

“68 davasının, umutlarının hayata geçtiği bir döneme girdik. Dünya dengeleri değişti, sistem çıkmazlara girdi. Devletçi, halkçı, Kemalist devrimi üreten bir program ve büyük değişiklikler Türkiye’nin önündedir. Türkiye, BOP başkanları ile yönetilmeyecektir. Çözüm, açılım dedikleri programları yok edeceğiz. Türkiye, kaçınılmaz olarak neoliberal program ile devam edemeyeceği için Atatürk’ün programlarına tekrar döneceğiz. Tabii bu iktidarla olmayacak. Tayyip Erdoğan gidecek, onun yerine yeni atlantik sisteminin partisi CHP gelmeyecek. İYİ Parti de gelmeyecek. Amerika, çözümsüz sistemiyle, Vatan Partisi’nin üreten Türkiye sistemini yenemeyecektir” diyen Perinçek, Türkiye’nin sorunlarını Vatan Partisi’nin çözeceğini ifade etti.



“68’den bize miras kalan Amerikan emperyalizmine karşı durmaktır”

Perinçek, “68’liler, 29 Nisan 68’de Ankara’da büyük bir kitlesel yürüyüş gerçekleştirmiştir. O mitinge saldıranlar bugün hapishanelerdeler. 29 Nisan eyleminin sonrasında “NATO’ya Hayır Haftası’ yaptık, 6. filoyu protesto eylemleri gerçekleştirdik. Hasan Yalçınlar, Deniz Gezmişler o barikatları yıktılar. 68’den bize kalan miras; kitleselliği, gençliğinin devrimci örgütlenmeye sahip olması, halkın gençliği kucaklamasıdır. 68 emekçiyle buluşmuştur, halkıyla bütünleşmiştir. 68’den bize kalan Amerikan emperyalizmine karşı başı dik durmak, halkın özlemlerine sahip çıkmaktır. 68’in bize bıraktığı miras çok önemlidir” diyerek 68’e saygı ve özlem sunduklarını söyledi.

“68’in 50. Yılı” söyleşisi, soruların cevaplanmasıyla sona erdi. Gençlerle hatıra fotoğrafı çekilen Perinçek, Kaynak Yayınları standında kitaplarını imzaladı.



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