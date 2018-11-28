Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ABD ve Ukrayna hükümetleri arasında Kırım ve Türk Akımı ile ilgili tehlikeli adımların atılmasını öngören anlaşmanın belgelerini açıklıyor

Doğu Perinçek'in açıklamaları şöyle:



"ABD ile Ukrayna Türk Akımı'nın Avrupa bağlantısını durdurmak için işbirliği yapıyor"



Bu anlaşmada çok açık bir şekilde Türk Akımı'nın Avrupa bağlantısı hedef alınıyor ve ABD ile Ukrayna Türk Akımı'nın Avrupa bağlantısını durdurmak için işbirliği yapacaklarını anlaşmaya bağlamış bulunuyorlar. Türkiye'yi öncelikle ilgilendiren yönü bu. ABD Türk Akımı'nı durdurmak istiyor diye yorumlar yapılıyordu ama bu artık bir yorum değil, straejik olarak dünyaya ilan edilmiş bulunuyor. Bu resmi metin, ABD ve Ukrayna hükümetlerinin Türkiye'ye düşmanca bir eğilim içine girdiklerini gösteriyor.



"Bu anlaşma ile Türk Akımı hedef alınıyor"



Dün ABD Dışişleri Bakanlığı sitesinde bu anlaşmanın ilan edildiğini görüyoruz. 16 Kasım'da böyle bir anlaşma yapılıyor aynı zamanda bir tehdit Türkiye, Rusya ve Almanya'ya. Türk Akımı hedef alınıyor Türk Akımı'nın durdurulması hedef alınıyor. ABD ve Ukrayna'nın bütün avrasyayı Çin'i Rusya'yı ve Almanya'yı içeren pasifik okyanusuna kadar avrasyanın enerji güvenliğinin sağlanması burada hedef alınmaktadır. Türkiye Ukrayna ve ABD arasındaki anlaşmayla Karadeniz üzerinden de tehdit edilmektedir. Hepimiz DOğu Akdeniz ve Ege'deki gelişmeleri kaygıyla izliyoruz. ABD, İsrail ve Güney Kıbrıs Türkyie'yi hedef alan askeri tatbikatlar yapıyor.



"Amerika'nın çabaları yenilgiye mahkûmdur"



Amerika çabaları yenilgiye kesinlikle mahkûmdur. Kamuoyumuza ve dünya kamuoyuna bu anlaşmayı açıklıyoruz ve kararlılığımızı Vatan Partisi olarak ilan ediyoruz. Türkiye'nin büyük bir birikimi vardır. Amerika karşısında kararlıyız ancak hükümetin de bu durumu idare etmekten vazgeçmesi şarttır.

